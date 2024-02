dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einem verhaltenen Wochenauftakt dürfte der Dax (DAX 40) auch am Dienstag etwas nachgaben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent tiefer auf 17 040 Punkte. Er würde sich damit zwar der Marke von 17 000 Punkten nähern, diese dürfte ihm aber zunächst Unterstützung geben. Der Dax hält sich schon drei Handelstage über ihr. Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke, die am Freitag mit knapp 17 200 Punkten erreicht wurde, fehlt derzeit aber der Schwung. "Anleger warten auf neue Impulse", hieß es von den Commerzbank-Experten. Diese Impulse kommen auch nicht aus New York, wo der Handel an den Börsen am Vortag ruhte. Die Commerzbank-Fachleute setzen als Wegweiser vor allem auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung, das die US-Notenbank Fed am Mittwoch veröffentlicht.

USA: - KEIN HANDEL - Am US-Aktienmarkt hat am Montag kein Handel stattgefunden. Grund war der Feiertag "Presidents' Day"

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag etwas nachgegeben. Aus den USA fehlten wegen eines Feiertages die Impulse. In Japan schloss der Nikkei 225 0,3 Prozent tiefer. In Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt 0,1 Prozent ein. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen in Festland-China sank zuletzt um 0,3 Prozent. Chinas Notenbank hat einen Schlüssel-Zins im Kampf gegen die Immobilienkrise überraschend deutlich gesenkt.

^

DAX 17092,26 -0,15

XDAX 17078,96 0,00

EuroSTOXX 50 4763,07 -0,05

Stoxx50 4276,83 0,29

DJIA 38627,99 -0,37

S&P 500 5005,57 -0,48

NASDAQ 100 17685,98 -0,90°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,84 0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0771 -0,08

USD/Yen 150,37 0,15

Euro/Yen 161,97 0,08°

ROHÖL:

^

Brent 83,54 -0,02 USD

WTI 79,49 +0,30 USD°

/jha/