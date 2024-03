dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Im Dax (DAX 40) dürfte sich am Mittwoch zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 17 969 Punkte. Damit bleibt er in Sichtweite der Marke von 18 000 Punkten, um die er zuletzt gependelt hatte. Knapp darüber liegt bei 18 039 Punkten sein Rekordhoch. Die Woche der Notenbanken findet am Abend in den USA ihre Fortsetzung. Dabei wird die Fed ihre Leitzinsen zwar voraussichtlich noch nicht verändern. Die Anleger erhoffen sich aber Hinweise, wann mit der ersten Zinssenkung zu rechnen ist und vor allem, wie stark die Notenbanker im Verlauf des Jahres an der Zinsschraube drehen werden.

USA: - ZUVERSICHT VOR ZINSENTSCHEID - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. Die Standardwerte an der Wall Street bauten ihre moderaten Anfangsgewinne merklich aus und die zunächst klar schwächeren Technologiewerte an der Nasdaq drehten überwiegend ins Plus. Die Anleger warten gespannt auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung am Mittwoch. Eine Zinssenkung steht dabei aber noch nicht zur Debatte. Der Fokus richtet sich vielmehr auf die geldpolitischen Signale, also wann mit einer ersten Zinssenkung zu rechnen ist. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,83 Prozent höher mit 39 110,76 Punkten und damit nur minimal unter seinem Tageshoch.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend leicht zugelegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank hielten sich viele Marktteilnehmer aber eher zurück. Zudem ruhte der Handel in Japan wegen eines Feiertages. Der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen legte zuletzt um 0,1 Prozent zu. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 0,2 Prozent an.

^

DAX 17987,49 0,31

XDAX 18014,21 0,54

EuroSTOXX 50 5007,92 0,50

Stoxx50 4377,51 0,06

DJIA 39110,76 0,83

S&P 500 5178,51 0,56

NASDAQ 100 18032,20 0,26°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,88 0,06%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0868 0,02

USD/Yen 151,52 0,44

Euro/Yen 164,68 0,46°

ROHÖL:

^

Brent 87,24 -0,14 USD

WTI 83,13 -0,34 USD°

