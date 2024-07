dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der DAX dürfte angesichts sehr schwacher Vorgaben von den US-Technologiebörsen am Donnerstag seine Vortagesverluste erst einmal etwas ausweiten. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Minus von 0,34 Prozent auf 18.325 Punkte. Die wichtigsten Tech-Indizes in New York waren zur Wochenmitte abgerutscht. Nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison wurden die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte. Die Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen sein könnten, kommentierte Thomas Altmann, Marktexperte beim Vermögensverwalter QC Partners das Geschehen an den US-Börsen.

USA: - AUSVERKAUF BEI TECH-WERTEN - Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch scharenweise Technologiewerte abgestoßen. Die wichtigsten Tech-Indizes brachen um jeweils mehr als drei Prozent ein. Die Investoren wurden nach einem enttäuschenden Start in die Gewinnsaison der großen Technologie-Konzerne auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es kamen Befürchtungen auf, dass die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI), die den Bullenmarkt beflügelt hatte, übertrieben sein könnte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sackte um 3,65 Prozent auf 19.032,39 Punkte ab und fiel damit wieder auf das Niveau von Mitte Juni zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,25 Prozent auf 39.853,87 Punkte.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die ausgeprägte Schwäche der US-Technologiewerte hat am Donnerstag auch die wichtigsten Aktienmärkte in Asien belastet. Der japanische Nikkei 225 sackte im späten Handel um 2,8 Prozent ab. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte zuletzt 1,4 Prozent ein und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,6 Prozent. Die wichtigsten Tech-Indizes in New York waren zur Wochenmitte abgerutscht.

^

DAX 18387,46 -0,92%

XDAX 18338,07 -1,11%

EuroSTOXX 50 4861,87 -1,12%

Stoxx50 4441,37 -0,72%

DJIA 39853,87 -1,25%

S&P 500 5427,13 -2,31%

NASDAQ 100 19032,39 -3,65%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 132,15 0,17%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0840 0,01%

USD/Yen 152,71 -0,77%

Euro/Yen 165,54 -0,77%°

ROHÖL:

^

Brent 81,04 -0,67 USD

WTI 76,93 -0,66 USD°

