dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERSCHNAUFPAUSE - Auf seinem Weg in Richtung 20.000 Punkte zeichnen sich am Montag beim DAX eine Verschnaufpause ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am letzten Tag des dritten Quartals knapp im Minus auf 19.458 Punkte. Eine Fortsetzung der Rekordrally aus der Vorwoche bleibt aber möglich. Die Vorgaben sind nicht eindeutig. Am Freitag ging der Handel an der Wall Street durchwachsen zu Ende. Ähnlich ist das Bild an den asiatischen Börsen. In China ging die Rally am letzten Handelstag vor der "Goldenen Woche" wegen der Hoffnung auf staatliche Konjunkturmaßnahmen weiter, doch in Japan gab es eine Verkaufswelle. Shigeru Ishiba hatte sich im Rennen um den Vorsitz seiner Partei überraschend durchsetzte und soll damit neuer Premierminister werden. Anleger hatten auf stärkere geldpolitische Anreize unter seinem Rivalen gesetzt.

USA: - DOW WEITER AUF REKORDKURS - Die US-Aktienmärkte sind am Freitag nach einer stärkeren Eröffnung zurückgekommen und haben uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones Industrial erklomm im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch, bröckelte aber wieder ab. Letztlich ging der Leitindex mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 42.313,00 Punkten ins Wochenende. Daraus resultierte für das weltweit populärste Börsenbarometer ein Wochengewinn von rund 0,6 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Währen die Börsen in China weiter zulegten, gerieten die Märkte in Japan deutlich unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 4,7 Prozent ein. Der Sieg von Shigeru Ishiba im Rennen um die Führung der japanischen Regierungspartei LDP verunsicherte die Anleger. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im maßgeblichen Unterhaus des Parlaments ist Ishiba die Wahl auch zum Ministerpräsidenten der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt am 1. Oktober praktisch sicher. Positiv war die Stimmung dank umfangreicher Stützungsmaßnahmen hingegen weiterhin in China. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel nach der starken Vorwoche um 6,22 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng um 3,3 Prozent nach oben.

^

DAX 19473,63 1,22%

XDAX 19388,27 0,59%

EuroSTOXX 50 5067,45 0,69%

Stoxx50 4495,00 0,17%

DJIA 42313,00 0,33%

S&P 500 5738,17 -0,13%

NASDAQ 100 20008,62 -0,53%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 134,94 -0,03%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1166 0,02%

USD/Yen 141,93 -0,18%

Euro/Yen 158,48 -0,18%°

ROHÖL:

^

Brent 72,35 0,37 USD

WTI 68,50 0,32 USD°

/jha/