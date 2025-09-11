S&P 500

6 532,04
19,43
0,30 %
11.09.2025 07:34:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der DAX knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.596 Punkte. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

USA: - S&P AUF REKORD - Starke Wachstumsaussichten des US-Softwarekonzerns Oracle haben US-Technologiewerten am Mittwoch zumindest in Teilen Rückenwind verliehen. Für Oracle gab es einen Kurssprung um phasenweise mehr als 40 Prozent, was dem breit gefassten US-Index S&P 500 zu einem weiteren Rekordhoch verhalf. Zum Handelsschluss stand für den S&P 500 noch ein Plus von 0,30 Prozent zu Buche. Der weltweit wohl bekannteste Aktienindex, der Dow Jones Industrial, sank hingegen um rund ein halbes Prozent auf 45.490,92 Punkte, blieb damit aber auch nahe seines jüngsten Rekordhochs.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung vieler US-Technologiewerte im Zuge des Kurssprungs der Oracle-Aktie wirkte noch positiv nach. Doch vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag prägte auch Zurückhaltung das Geschehen. Die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen rund 0,3 Prozent ein, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 1,8 Prozent gewann.

DAX 23.632,95 -0,36%

XDAX 23.596,37 -0,73%

EuroSTOXX 50 5.361,47 -0,14%

Stoxx50 4.555,96 -0,16%

DJIA 45.490,92 -0,48%

S&P 500 6.532,04 0,30%

NASDAQ 100 23.849,27 0,04%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,22 0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1695 -0,01%

USD/Yen 147,46 0,00%

Euro/Yen 172,46 0,00%°

BITCOIN:

Bitcoin 114.146 0,14%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 67,34 -0,15 USD

WTI 63,52 -0,15 USD°

S&P 500 6 532,04 0,30%

