dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM MINUS - Zum Wochenstart wird der jüngst starke DAX nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 19.367 Punkten knapp unter seinem Freitagsschluss. Das Rekordhoch von 19.491 Zählern von Ende September bleibt in Sichtweite. "Die Markttechnik steht für eine übergeordnete Aufwärtstendenz", schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Unternehmensseitig ist es am Montag noch vergleichsweise ruhig, bevor im weiteren Wochenverlauf die Berichtssaison vor allem in den USA weitere Akzente setzen dürfte.

USA: - IM PLUS - Dank eines vielversprechenden Auftakts in die Berichtssaison haben die US-Börsen am Freitag ihren Rekordlauf wieder aufgenommen. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 erreichten Bestmarken. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 kam dagegen kaum vom Fleck. Ihn belastete vor allem die den hohen Erwartungen nicht gerecht gewordene Robotaxi-Vorstellung des Elektroautobauers Tesla. Der Dow, dem angesichts teils kräftiger Gewinne im Wochenverlauf nicht mehr viel zu einem Rekordhoch gefehlt hatte, ging knapp unter Tageshoch mit plus 0,97 Prozent auf 42.863,86 Punkte aus dem Handel. Sein Wochenplus beläuft sich damit auf 1,2 Prozent. Der S&P 500 baute sein Hoch vom Mittwoch aus und gewann 0,61 Prozent auf 5.815,03 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,15 Prozent auf 20.271,97 Punkte nach oben, womit sich im Wochenverlauf ebenfalls ein Plus von 1,2 Prozent angesammelt hat.

ASIEN: - CSI 300 IM PLUS; HANG SENG IM MINUS; FEIERTAG IN TOKIO - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich zum Wochenstart keine einheitliche Richtung entwickelt. Während die Kurs in China zulegten, gaben sie in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong nach. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte im späten Handel etwas mehr als ein Prozent zu und konnte damit die Verluste der vergangenen Handelswoche etwas reduzieren. In Hongkong gab der Hang Seng leicht nach. Wegen eines Feiertags wurde in Tokio nicht gehandelt.

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

