dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt keine Erholung ab. Zum Auftakt werden moderate Verluste erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex DAX knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger bei 24.900 Zählern. Tags zuvor hatte die Androhung neuer Zölle gegen acht europäische Nato-Länder, darunter auch Deutschland, die Börsen belastet. "Da hat man gedacht, wenigstens dies eine große Thema wäre mehr oder weniger erledigt, da geht es schon wieder los - der Zollkrieg", schrieb Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Es drohten Streit, Zölle, Gegenzölle und Unsicherheit für die Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks.

USA: - KEIN HANDEL - An den US-Aktienbörsen hat am Montag wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. Grund ist der Feiertag "Martin Luther King Day".

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Zolldrohungen der USA vom Wochenende gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland dämpfen die Stimmung weiterhin. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende rund ein Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong leicht um 0,2 Prozent zulegte.

DAX 24.959,06 -1,34%

XDAX 24.958,92 -1,39%

EuroSTOXX 50 5.925,82 -1,72%

Stoxx50 5.062,34 -1,28%

DJIA 49.359,33 -0,17%

S&P 500 6.940,01 -0,06%

NASDAQ 100 25.529,26 -0,07%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 127,95 -0,16%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1665 0,17%

USD/Yen 158,19 0,04%

Euro/Yen 184,53 0,21%°

BITCOIN:

Bitcoin 91.366 -1,29%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 63,99 0,05 USD

WTI 59,58 0,14 USD°

