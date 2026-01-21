dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem zweitägigen Kursrutsch zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch leichte Verlusten ab. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Vor diesem Hintergrund taxierte der Broker IG den Leitindex DAX knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.655 Zähler. "Börsianer sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass Trump heute Beruhigungsversuche unternimmt", warnte der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: - KRÄFTIGE VERLUSTE - Sorgen über einen neuen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Europa haben am Dienstag die US-Börsen schwer belastet. Die Androhung von Strafzöllen gegen europäische Staaten im Streit um Grönland schickte die wichtigsten Indizes nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende auf Talfahrt. Die Gewinne seit Jahresbeginn sind weg. Der Dow Jones Industrial schloss 1,76 Prozent tiefer auf 48.488,59 Punkte und damit knapp über seinem wenig zuvor erreichten Tagestief.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Mit Spannung wird die Rede von US-Präsident Donald Trump in Davos erwartet. Er hatte am Wochenende mit Zolldrohungen gegen acht europäische Länder im Streit um Grönland für erhebliche Unsicherheit an den Märkten gesorgt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach der Schwäche am Vortag kurz vor dem Handelsende rund 0,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) an Chinas Festlandsbörse legte zuletzt hingegen um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,1 Prozent.

^

DAX 24.703,12 -1,03%

XDAX 24.587,50 -1,49%

EuroSTOXX 50 5.892,08 -0,57%

Stoxx50 5.027,87 -0,68%

DJIA 48.488,59 -1,76%

S&P 500 6.796,86 -2,06%

NASDAQ 100 24.987,57 -2,12%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,11 0,09%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1720 0,00%

USD/Yen 158,17 -0,03%

Euro/Yen 185,37 -0,03%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 89.781 1,66%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 64,30 -0,62 USD

WTI 59,88 -0,48 USD°

/jha/