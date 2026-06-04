dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien geht es für den DAX am Donnerstag im Feiertagshandel wohl zunächst etwas weiter abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.745 Punkte. Zunächst geht es für den Dax darum, im laufenden Rückschlag die 21-Tage-Linie bei 24.694 Punkten zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert nun auch die KI-Rally etwas an Schwung.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen gelitten. Anleger entwickelten wieder mehr Bedenken, dass zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Aussichten auf ein Friedensabkommen beeinträchtigen könnten. Die Folge gegenseitiger Angriffe waren weiter anziehende Ölpreise. Als Thema kamen neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hinzu. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial, ging es um 1,21 Prozent abwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert auch die KI-Rally etwas an Schwung. Mit Broadcom konnte eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach der jüngsten Rekordjagd 1,5 Prozent ein. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng um 1,4 Prozent nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen sank der CSI-300-Index (CSI 300) um 0,6 Prozent.

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DAX 24.795,94 -1,31%

XDAX 24.710,19 -1,52%

EuroSTOXX 50 6.053,57 -0,89%

Stoxx50 5.152,04 -0,72%

DJIA 50.687,07 -1,21%

S&P 500 7.553,68 -0,74%

NASDAQ 100 30.571,24 -0,29%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,49 0,02%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1610 0,11%

USD/Yen 159,87 -0,13%

Euro/Yen 185,61 -0,02%°

BITCOIN:

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Bitcoin 64.080 0,05%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 96,97 -0,84 USD

WTI 95,25 -0,77 USD°

/jha/