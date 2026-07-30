30.07.2026 07:40:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE ERWARTET - Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) dürfte der DAX am Donnerstag an einem weiteren heißen Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut eineinhalb Stunden vor Beginn des Xetra-Handels mit minus 0,24 Prozent auf 25.399 Punkte. Über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

USA: - SCHWACH - Die Aussagen der US-Notenbank zum Zinsentscheid haben die Anleger am Aktienmarkt am Mittwoch mit deutlichen Verlusten quittiert. Zuerst belasteten wieder anziehende Ölpreise wegen neuer iranischer Attacken. Die Notenbank Fed beließ dann ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert, sorgte aber im Nachgang für Schwankungen. Letztlich rutschten die Indizes allesamt deutlich in die Verlustzone ab. Mit Respekt begegneten die Anleger auch den nach Börsenschluss veröffentlichten Resultaten der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Der zuletzt in Rekordnähe angekommene Dow Jones Industrial fiel um 2,19 Prozent auf 51.594,14 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 legte im späten Handel nach den jüngsten Verlusten leicht um 0,4 Prozent zu. Die Ölpreise gaben nach dem jüngsten Schub wieder etwas nach. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte unterdessen 2,2 Prozent ein, während der technologiewertelastigere Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat.

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DAX 25.460,48 -0,01%

XDAX 25.395,83 -0,53%

EuroSTOXX 50 6.248,84 -0,65%

Stoxx50 5.412,07 -0,50%

DJIA 51.594,14 -2,19%

S&P 500 7.316,15 -1,52%

NASDAQ 100 27.192,31 -2,06%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,33 -0,14%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1452 -0,13%

USD/Yen 163,49 0,07%

Euro/Yen 187,23 -0,07%°

BITCOIN:

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Bitcoin 63.934 0,06%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 89,99 -0,75 USD

WTI 83,95 -0,52 USD°

/jha/

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