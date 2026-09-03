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03.09.2026 07:36:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Minimal im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GERINGE GEWINNE ERWARTET - Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen DAX für etwas Entspannung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25.727 Punkten drehte der Dax am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

USA: - IM PLUS - Nach der jüngsten Schwächephase hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch wieder Tritt gefasst. Für etwas Beruhigung sorgte, dass sich die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran recht stabil präsentiert hatten. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber angespannt. Der Dow stieg um 0,56 Prozent auf 53.061,95 Punkte und beendete so eine dreitägige Verlustserie. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.666,60 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,23 Prozent auf 29.143,33 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH; KAUM BEWEGUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan, Hongkong und Südkorea leicht nach unten ging, zog der CSI mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen leicht an. Die Ausschläge hielten sich dabei in Grenzen.

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DAX 25839,33 -0,5%

XDAX 25874,43 0,28%

EuroSTOXX 50 6362,15 -0,11%

Stoxx50 5409,30 -0,01%

DJIA 53061,95 0,56%

S&P 500 7666,60 0,46%

NASDAQ 100 29143,33 0,23%

°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,83 0,09%

°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1596 0,07%

USD/Yen 157,67 -0,65%

Euro/Yen 182,84 -0,59%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 77.326 0,03%

°

ROHÖL:

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Brent 94,96 -0,67 USD

WTI 90,55 -0,46 USD

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/zb

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