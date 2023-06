dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nach Rekorden etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - Seinem jüngst starken Lauf mit Rekordständen dürfte der Dax (DAX 40) am Montag zunächst Tribut zollen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker den deutschen Leitindex mit minus 0,58 Prozent auf 16 263 Punkte. Nach erwartungsgemäßen Notenbank-Entscheiden war er am Freitag mit 16 427 so hoch geklettert wie nie zuvor. Zum Wochenauftakt rechnen Marktteilnehmer nun mit einem eher ruhigen Verlauf, auch weil in den USA Feiertag ist. Am deutschen Aktienmarkt treten an diesem Montag die von der Deutschen Börse vorgenommenen Index-Änderungen in Kraft.

USA: - LEICHT IM MINUS - Eine starke Börsenwoche in New York ist am Freitag mit moderaten Verlusten zu Ende gegangen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erreichte zwar zu Handelsbeginn mit 34 588 Punkten erneut ein Hoch seit Dezember. Doch in der Folge ging es sukzessive bergab - am Ende stand ein Minus von 0,32 Prozent auf 34 299,12 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent tiefer bei 4409,59 Punkten. Für den NASDAQ 100 ging es letztlich um 0,67 Prozent auf 15083,92 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex hatte deutlich von der Zinspause profitiert, die die Fed in ihrem Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung eingelegt hat.

ASIEN: - VERLUSTE - An den wichtigsten asiatischen Börsen ist es am Montag im Sog der Wall Street bergab gegangen. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 um 0,66 Prozent auf 33 706,08 Punkte. In China sank der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,93 Prozent auf 3961,98 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 1,38 Prozent auf 20 102,85 Punkte. In den Bewegungen spiegelte sich Unsicherheit über Chinas Wirtschaft und das Ausmaß möglicher Eingriffe wider, um die Erholung des Landes voranzutreiben.

DAX 16357,63 +0,41%

XDAX 16340,38 +0,21%

EuroSTOXX 50 4394,82 +0,68%

Stoxx50 4033,40 +0,63%

DJIA 34299,12 -0,32%

S&P 500 4409,59 -0,37%

NASDAQ 100 15083,92 -0,67%

Bund-Future 133,30 +0,08%

Euro/USD 1,0933 -0,08%

USD/Yen 141,56 -0,23%

Euro/Yen 154,77 -0,31%

Brent 75,50 -1,11 USD

WTI 70,75 -1,03 USD

