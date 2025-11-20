dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Nvidia schiebt Erholungsversuch an

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Starke Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns NVIDIA dürften die Laune auch der deutschen Anleger am Donnerstag heben. Der Broker IG taxierte den DAX am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,1 Prozent erholt auf 23.417 Punkte. Zinssorgen hatten ihn in den vergangenen Handelstagen um fast 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Er stoppte erst im Bereich der exponentiellen 200-Tage-Linie. Nach den nachbörslich in den USA veröffentlichten Nvidia-Quartalszahlen zeichnet sich nun eine Erholung ab. Der KI-Boom bescherte dem Chipkonzern abermals ein explosives Quartalswachstum - und viel wichtiger noch: Die Angst vor einer Kursblase an den Börsen wurde deutlich gemildert. Die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz waren zuletzt nämlich immer stärker infrage gestellt worden.

USA: - ETWAS ERHOLT - Nach dem jüngsten Rücksetzer an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch etwas erholt. Zu sehr wollten die Investoren aber vor der mit großer Spannung erwarteten Quartalsbilanz von Nvidia nicht mehr ins Risiko gehen. Kurz nach der Schlussglocke lässt das wertvollste Unternehmen der Welt die Katze aus dem Sack. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 46.138,77 Punkte. Andere große Indizes legten aber etwas stärker zu. Der marktbreite S&P 500 erholte sich am Mittwoch um 0,38 Prozent auf 6.642,16 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,56 Prozent auf 24.640,52 Zähler zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Trotz der allgemeinen Erleichterung über starke Quartalsresultate des KI-Chipkonzerns Nvidia haben die Börsen Asiens am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 2,7 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierten hingegen leicht im Minus.

DAX 23162,92 -0,08%

XDAX 23232,00 0,19%

EuroSTOXX 50 5542,05 0,13%

Stoxx50 4710,45 -0,09%

DJIA 46138,77 0,10%

S&P 500 6642,16 0,38%

NASDAQ 100 24640,52 0,56%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,53 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1522 -0,04%

USD/Yen 157,52 0,35%

Euro/Yen 181,51 0,32%

BITCOIN:

Bitcoin 92.739 1,38%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 63,65 +0,14 USD

WTI 59,66 +0,22 USD

