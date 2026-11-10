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10.11.2026 07:39:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Rekordhoch rückt wieder näher

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der DAX könnte am Dienstag gestützt von weiter sinkenden Ölpreisen wieder zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche aufschließen. Zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 26.509 Punkte. Von seinem Höchststand bei 26.692 Punkten war das Barometer in der Vorwoche zeitweise um mehr als 1.000 Zähler abgesackt, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors plötzlich größer geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran zunächst für unnötig erklärt hat. Die Folge ist eine deutliche Kurserholung des jüngst stark gebeutelten Technologiesektors, die sich von den USA am Vortag bis am Morgen in Asien in allen großen Indizes zeigt. Fallende Ölpreise dämpfen die Inflationssorgen und können somit eine weniger straffe Geldpolitik bedeuten. Davon profitieren wiederum die besonders finanzierungsabhängigen Tech-Konzerne.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt deutlich zugelegt. Die Aktien legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI rutschte daraufhin zeitweise auf das niedrigste Niveau seit Anfang September. Der Dow Jones Industrial stieg um 2,15 Prozent auf 52.389,75 Punkte und machte einen Teil der jüngsten herben Verluste wett. Der marktbreite S&P 500 rückte um 2,35 Prozent vor auf 7.549,94 Punkte. Die Papiere von NVIDIA litten unter der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten. Um 4,3 Prozent ging es für die Aktien abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich Medienberichten zufolge um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg unbeirrt von dieser Affäre um 3,40 Prozent auf 27.907,63 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Rückenwind gaben dem Nasdaq-Index vor allem die Aktien der Halbleiterbranche. Die Gewinne von Micron Technology, Applied Materials, Seagate Technology und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) reichten von 6,3 bis zu 13,3 Prozent.

ASIEN: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - An den asiatischen Börsen ging es am Dienstag weiter nach oben. Die Märkte knüpften damit an die Erholung vom Montag an. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 fast drei Prozent zu.

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DAX 26267,19 1,73%

XDAX 26424,94 2,92%

EuroSTOXX 50 6290,45 1,94%

Stoxx50 5448,84 1,46%

DJIA 52389,75 2,15%

S&P 500 7549,94 2,35%

NASDAQ 100 27907,63 3,40%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 123,09 +0,15%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1226 0,04%

USD/Yen 158,04 0,09%

Euro/Yen 177,42 0,13%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 74.625 -0,85%

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ROHÖL:

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Brent 91,52 -1,05 USD

WTI 85,75 -1,10 USD

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/zb

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ATX klettert kräftig -- DAX klar im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls kräftige Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
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