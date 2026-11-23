FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der DAX dürfte sich am Montag dem globalen Tech-Ausverkauf entziehen. Die Indikation des Brokers IG lässt einen robusten Auftakt erwarten - trotz der Turbulenzen, die vom Freitagshandel an der US-Börse Nasdaq nach Asien überschwappten. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex 0,35 Prozent höher auf 24.890 Punkte taxiert. Er dürfte sich also vorerst stabilisieren, nachdem er am Freitag dicht an seinem Oktober-Tief bei 24.800 Punkten angekommen war. Laut der Commerzbank zeigt sich an den Börsen derzeit nochmals eine deutliche Verschärfung des Ausverkaufs bei Aktien, der angeführt werde von Technologie- und Halbleiterwerten. Investoren hinterfragten dabei die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der NASDAQ 100 hatte daher am Freitag seinen Kursrutsch beschleunigt.

USA: - NASDAQ DEUTLICH IM MINUS - Die zunehmend rasante Talfahrt im US-Technologiesektor hat am Freitag auch Aktien aus anderen Branchen mit sich gerissen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sackte letztlich um 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte ab. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic-Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschusslorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht erlitt das Börsenbarometer einen Verlust von 10,4 Prozent; seit dem Rekord Anfang Oktober sind es 20 Prozent. Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag weitere 3,70 Prozent auf 6.910,39 Punkte ein. Der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial brach seinen anfänglichen Stabilisierungskurs ab und schloss 1,93 Prozent tiefer mit 48.147,33 Zählern. Damit weitete er seinen Wochenverlust auf acht Prozent aus.

ASIEN: - KOSPI DEUTLICH IM MINUS; FEIERTAG IN JAPAN - In Asien hat der technologielastige Aktienmarkt in Südkorea wegen des Ausverkaufs von Techaktien in den Vereinigten Staaten stark nachgegeben. Allerdings konnte der dortige Leitindex KOSPI sein Minus auf zuletzt rund drei Prozent halbieren. Zudem konnten sich die Börsen in China und Hongkong stabilisieren. In Japan wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

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DAX 24802,78 -2,6%

XDAX 24607,58 -2,46%

EuroSTOXX 50 5941,95 -2,81%

Stoxx50 5186,16 -1,94%

DJIA 48147,33 -1,93%

S&P 500 6910,39 -3,70%

NASDAQ 100 25028,98 -5,61%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,58 -0,02%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,0996 0,28%

USD/Yen 158,93 0,28%

Euro/Yen 174,77 0,56%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 61.599 0,7%

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ROHÖL:

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Brent 92,45 -0,12 USD

WTI 83,33 -0,65 USD

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/zb