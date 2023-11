dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ruhiger Handelsstart erwartet - Teil 2

FRANKFURT (dpa-AFX) -

AKTIEN FRANKFURT

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es am Dienstagmorgen ruhig angehen lassen. Eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent bei 15 922 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird kaum verändert erwartet.

Die Vorgaben von der Wall Street am Vorabend und auch von den asiatischen Börsen am Morgen sind unterstützend. Rückenwind kommt vor allem von tendenziell niedrigeren Renditen am Markt für US-Staatsanleihen. Zehnjährige Papiere rentieren dort aktuell mit etwa 4,39 Prozent und nähern sich damit einem weiteren Tiefstand seit zwei Monaten.

Am Abend nach dem Xetra-Handelsschluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Unter den Einzelwerten stehen MorphoSys im Fokus. Der Wirkstoffforscher will nach positiven Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung für den Hoffnungsträger in Europa und den USA beantragen. Die Daten der Pelabresib-Studie wurden mit Spannung erwartet. Spekulationen über das Ergebnis hatten den Aktienkurs in den vergangenen Wochen immer wieder stark bewegt.

Am Dienstag sackten die Morphosys-Papiere vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 9 Prozent ab.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 180 (175) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASLER AUF 11 (18) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT BAYER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 37 (60) EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 70 (71) EUR - 'NEUTRAL'

- BERENBERG NIMMT AUTO TRADER GROUP MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 715 PENCE

- BERENBERG NIMMT MONEYSUPERMARKET.COM MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 290 PENCE

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ORSTED AUF 450 (600) DKK - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ADMIRAL AUF 'BUY' - ZIEL 2941 PENCE

- JPMORGAN HEBT INTERMEDIATE CAPITAL GROUP AUF 'OVERWEIGHT'(N) - ZIEL 1882(1738)P

- JPMORGAN SENKT SOFTCAT AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1150 (1400) PENCE

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JULIUS BÄR AUF 64 (69) CHF - 'OVERWEIGHT'

- WDH/SOCGEN SENKT JULIUS BÄR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 56 (75) CHF

MELDUNGEN

UNTERNEHMEN

Deutsche Netflix-Geschichtsserie 'Die Kaiserin' gewinnt International Emmy

ROUNDUP: MSC-Übernahmeangebot für Hamburger Hafenlogistiker HHLA abgelaufen

Sieben Tote bei Brand in Textilfabrik in Ostchina

Gaza-Krieg bereitet Schmuck- und Uhrenbranche Sorgen

Videokonferenz-Dienst Zoom übertrifft Erwartungen

Twitter-Nachfolger X verklagt Kritiker nach Flucht von Werbekunden

MSC-Übernahmeangebot für Hamburger Hafenlogistiker HHLA endet

Hetze in Facebook-Gruppen - Umwelthilfe klagt gegen Meta

WDH: Morphosys will 2024 Zulassung für Hoffnungsträger Pelabresib beantragen

WDH/Finanzinvestor Permira verkauft erneut Teamviewer-Aktien

WDH/Deutsche Beteiligungs AG zahlt weniger Dividende als erhofft

WIRTSCHAFTSPOLITIK UND KONJUNKTUR

Kühnert: Staat kann aktuelle Ausgaben weiter bestreiten

Verteidigungsminister Pistorius wieder in Kiew

Guterres: UN-Protektorat keine Lösung für Gazastreifen

Umfrage: Mehrheit sieht bei Bürgergeld Anreiz nicht zu arbeiten

ROUNDUP: Haushaltsmittel nach Urteil gesperrt - Diskussion um Schuldenbremse

ROUNDUP: Ukraine erhält neues Rüstungspaket der USA - Die Nacht im Überblick

ROUNDUP: Hoffen auf baldige Geiselfreilassung - Die Nacht im Überblick

Japan: Nordkorea plant neuen Satellitenstart in Kürze

Trump stichelt mit Arztbrief gegen US-Präsident Biden

Landkreistag: Ampel sollte Kindergrundsicherung stoppen

Finanzministerium stoppt Finanzzusagen für kommende Jahre

Mützenich: Werden nicht um Aussetzen der Schuldenbremse herumkommen

Bartsch fordert 'Klimareichensteuer' nach Haushaltsurteil

Staatssekretär: Fehlendes Geld im Klima-Fonds trifft vor allem Osten

Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone , UK und USA vom 21.11.2023

Bundestag hört Sachverständige zum Haushaltsurteil an

Staatschefs der Brics-Gruppe beraten über Gaza-Krieg

WDH/Habeck: Konstruktion der Schuldenbremse 'wenig klug'

WDH/USA verhängen Sanktionen gegen 'Schlächter von Butscha'

