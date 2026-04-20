20.04.2026 07:24:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwach wegen Ölpreisanstieg - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SCHWACH WEGEN ÖLPREISANSTIEG - Der deutliche Anstieg der Ölpreise verhagelt am Montagmorgen die vor dem Wochenende noch so gute Börsenstimmung. Für neue Spannungen sorgt vor allem die Seeblockade der USA in der Straße von Hormus: Die US-Marine hatte am Sonntag einen iranischen Frachter angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte, war das Schiff auf dem Weg in die iranische Küstenstadt Bandar Abbas in der Straße von Hormus. Irans Militär warf den USA "bewaffnete Seepiraterie" vor und kündigte eine Reaktion an.

USA: - STARK - Die Nachricht von der Öffnung der Straße von Hormus hatte am Freitag die Anleger noch in Jubelstimmung versetzt und den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe getrieben. Der US-Iran-Konflikt verlor damit zwischenzeitlich etwas an Schärfe, Konjunktur- und Inflationssorgen wurden gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen waren abgesackt. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft.

ASIEN: - LEICHTES PLUS, KI-GEWINNE VS ÖLPREISE - In Asien schaffen es Kursgewinne bei Technologiewerten angesichts hohen KI-Optimismus die Indizes insgesamt leicht im Plus zu halten.

^

DAX +2,27% 24702,24

XDAX +2,36% 24670,21

EuroSTOXX 50 +2,10% 6057,71

Stoxx50 +1,59% 5176,96

DJIA +1,79% 49447,43

S&P 500 +1,20% 7126,06

NASDAQ 100 +1,29% 26672,433

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 130,06 %

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1759 -0,04%

USD/Yen 158,90 +0,17%

Euro/Yen 186,85 +0,13%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 74.600 +1,05%

°

ROHÖL:

^

Brent 95,34 +4,96 USD

WTI 87,54 +4,95 USD

°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen