dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Schwächerer Start in Notenbankwoche

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf dürfte der Dax (DAX 40) am Montag etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit minus 0,51 Prozent auf 14 298 Punkte. Die Anleger konzentrieren sich in dieser Woche auf die Notenbank-Entscheidungen der US-amerikanischen Fed zur Wochenmitte sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Es wird sowohl in den USA als auch in der Eurozone mit einer Zinsanhebung von 0,50 Prozentpunkten gerechnet und damit mit einem nicht mehr ganz so großen Zinserhöhungsschritt wie zuletzt. Der Dax notiert derzeit etwas unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Nach der Rally im November scheint die Luft vorerst raus zu sein. Die Experten der Credit Suisse sehen für Aktien aktuell eher Risiken als Chancen. Das konjunkturelle Umfeld bleibe extrem herausfordernd, hieß es in einer aktuellen Studie.

USA: - VERLUSTE - An einem über weite Strecken relativ robusten Freitag haben sich die Anleger an den US-Börsen im späten Handel zurückgezogen. Obwohl der Preisauftrieb auf Herstellerebene wieder für Unsicherheit sorgte, blieben die Bewegungen lange moderat. In der Schlussstunde jedoch gingen die Anleger dann vor wichtigen Ereignissen in der kommenden Woche aus dem Risiko. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verabschiedete sich 0,90 Prozent tiefer mit 33 476,46 Punkten ins Wochenende. Damit steigerte er sein Minus im Wochenverlauf auf 2,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,73 Prozent auf 3934,38 Zähler. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 büßte 0,64 Prozent auf 11 563,33 Punkte ein. Sein Wochenminus erhöhte sich damit auf 3,6 Prozent.

ASIEN: - VERLUSTE - Wieder etwas stärkere Inflationssorgen haben die Aktienmärkte in Asien am Montag am belastet. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank zuletzt um 0,9 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone fiel der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel um 2 Prozent. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,2 Prozent.

DAX 14370,72 +0,74%

XDAX 14324,08 +0,21%

EuroSTOXX 50 3942,62 +0,54%

Stoxx50 3779,44 +0,60%

DJIA 33476,46 -0,90%

S&P 500 3934,38 -0,73%

NASDAQ 100 11563,32 -0,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 140,48 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0517 -0,13%

USD/Yen 137,02 +0,24%

Euro/Yen 144,11 +0,12%

ROHÖL:

Brent 76,62 +0,52 USD

WTI 71,69 +0,67 USD

