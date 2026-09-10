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10.09.2026 07:31:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet nach Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABIL ERWARTET - Nach dem jüngsten Kursrutsch dürfte sich im DAX am Donnerstag zum Start wenig zu tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 10 Punkte höher auf 25.586 Punkte. In der laufenden Woche hatte der Dax mit im Tiefpunkt rund zwei Prozent verloren und war unter seine 50-Tage-Linie abgesackt. Der hartnäckige Anstieg der Ölpreise schürt weiter Inflationssorgen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent erreichte inzwischen fast wieder sein Juli-Zwischenhoch. Passend zum generellen Preisauftrieb dürfte die EZB am frühen Nachmittag den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöhen.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter Federn gelassen. Vor allem die Standardwerte litten unter weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,77 Prozent auf 52.380,66 Punkte nach, wodurch er sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli erreichte. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank, US-Inflationsdaten zum Wochenschluss sowie Quartalszahlen von Oracle und Adobe positionieren sich Anleger vorsichtig.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Die hohen Ölpreise schüren am Markt weiter Inflationssorgen. Dies hatte am Vorabend auch schon die Märkte in den USA belastet. In den USA wird eine Zinserhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Freitag liefern. An der japanischen Börse büßte der Nikkei 225 zuletzt 0,3 Prozent ein. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gab um 0,4 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong war mit minus 1,3 Prozent besonders schwach.

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XDAX 25.535,95 -1,26%

EuroSTOXX 50 6.311,56 -1,58%

Stoxx50 5.337,57 -1,51%

DJIA 52.380,66 -0,77%

S&P 500 7.636,36 -0,48%

NASDAQ 100 29.421,55 -0,29%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 121,29 0,12%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1637 0,03%

USD/Yen 153,47 -0,05%

Euro/Yen 178,60 -0,01%°

BITCOIN:

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Bitcoin 78.365 0,11%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 101,09 -0,12 USD

WTI 96,11 +0,06 USD°

/jha/

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Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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