dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil erwartet nach Osterpause

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABIL - Der DAX dürfte sich am Dienstag kaum verändert aus dem langen Osterwochenende zurückmelden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start des regulären Xetra-Handels auf 23.155 Punkte und damit nur minimal unter dem Stand vom Gründonnerstag. Der Iran-Krieg dauert inzwischen sechs Wochen und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am vergangenen Donnerstag hat sich Nordseeöl der Sorte Brent mit Auslieferung im Juni um zwei Prozent auf etwas mehr als 111 US-Dollar verteuert.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende etwas höher aus dem Handel gegangen. Anleger hofften im Iran-Krieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Davon ließen sich die Anleger offensichtlich auch nicht von erneuten Drohungen von Donald Trump gegen den Iran abbringen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,36 Prozent auf 46,669,88 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,44 Prozent auf 6.611,83 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,61 Prozent auf 24.192,17 Punkte. In Europa läuft das Geschäft erst am Dienstag wieder an, das Handelsvolumen war daher niedriger als üblich.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Leichter Rückenwind kam aus den USA. Dort hofften Anleger im Iran-Krieg auf einen Waffenstillstand, sagten Marktteilnehmer. Davon ließen sich die Anleger offensichtlich auch nicht von erneuten Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran abbringen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 0,1 Prozent zu. Für den CSI 300, der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es hingegen um 0,3 Prozent nach unten. In Hongkong ruhte der Handel feiertagsbedingt.

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DAX 23.168,08 -0,56%

XDAX 23.214,80 -0,43%

EuroSTOXX 50 5.692,86 -0,70%

Stoxx50 4.967,21 -0,21%

DJIA 46.669,88 0,36%

S&P 500 6.611,83 0,44%

NASDAQ 100 24.192,17 0,61%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 125,49 -0,10%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1538 -0,03%

USD/Yen 159,74 0,03%

Euro/Yen 184,30 0,00%°

BITCOIN:

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Bitcoin 68.805 -0,08%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 111,17 1,40 USD

WTI 115,45 3,04 USD°

/jha/