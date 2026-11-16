dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABIL - Für den DAX geht es zum Wochenauftakt wohl wenig bewegt weiter. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.755 Punkte, was wenige Zähler über seinem Freitags-Schlusskurs liegt. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte. Die Themen Ölpreis, Geopolitik und der Megatrend Künstliche Intelligenz bleiben maßgeblich. Letzteres wegen dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und der Resultate von Nvidia. Diese bekommen in Zeiten der Führungskrise bei dem Chipriesen noch mehr Aufmerksamkeit. Der Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial.

USA: - NASDAQ IM MINUS; DOW LEICHT IM PLUS - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte NASDAQ 100 fiel um 1,22 Prozent. Für die Börsenwoche stand aber ein Plus von 3,6 Prozent. Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,10 Prozent stabil. Auf Wochensicht bringt er es auf plus gut zwei Prozent. Der S&P 500 verlor 0,40 Prozent. Hier sind die großen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Technologiewerte schwächelten weiter. Der Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 2,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 0,9 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent zulegte.

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DAX 26.749,95 -0,08%

XDAX 26.783,72 0,29%

EuroSTOXX 50 6.386,86 -0,19%

Stoxx50 5.522,60 0,01%

DJIA 52.347,55 0,10%

S&P 500 7.561,67 -0,40%

NASDAQ 100 27.943,74 -1,22%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 122,00 0,12%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1023 0,00%

USD/Yen 159,39 -0,26%

Euro/Yen 175,70 -0,26%°

BITCOIN:

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Bitcoin 64.292 -1,56%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 95,79 -0,05 USD

WTI 88,67 +0,11 USD°

/jha/