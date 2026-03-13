dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabil zum Wochenausklang

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Fast zwei Wochen nach Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im DAX ein ruhiger Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex fast drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.617 Punkte. Auf Wochensicht läge der Dax damit ebenso leicht im Plus, nachdem er am Montag noch bis auf 22.927 Punkte eingebrochen war. Richtungsweisend für Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl - und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE - Inflationssorgen wegen der Folgen des Iran-Krieges haben am Donnerstag den US-Aktienmarkt stark belastet. Anlegern missfiel, dass die Ölpreise trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Angesichts iranischer Attacken auf den Energiesektor im Persischen Golf kostete ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent teils wieder mehr als 100 US-Dollar. Aktuell rechnen Finanzmarktakteure nicht mehr mit Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,56 Prozent auf 46.677,85 Punkte und weitere damit seine Vortagesverluste deutlich aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,52 Prozent auf 6.672,62 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,73 Prozent auf 24.533,58 Punkte nach unten. Er hatte sich am Mittwoch noch dank eines Kurssprungs bei den Aktien des Soft- und Hardware-Herstellers Oracle stabil gehalten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Nach wie vor hohe Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs und schwache Vorgaben aus den USA bremsen weiterhin. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende 1,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen legte im späten Handel hingegen um 0,3 Prozent zu, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent sank.

^

DAX 23.589,65 -0,21%

XDAX 23.507,44 -0,50%

EuroSTOXX 50 5.748,89 -0,79%

Stoxx50 4.992,56 -0,82%

DJIA 46.677,85 -1,56%

S&P 500 6.672,62 -1,52%

NASDAQ 100 24.533,58 -1,73%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 125,93 0,03%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1502 -0,09%

USD/Yen 159,42 0,05%

Euro/Yen 183,35 -0,05%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 71.567 1,47%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 100,36 -0,10 USD

WTI 95,30 -0,43 USD°

/jha/