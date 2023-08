dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Monatsstart erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Auf weiter hohem Niveau dürfte der Dax (DAX 40) am Dienstag nur wenig verändert öffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start bei 16 460 Punkten 0,1 Prozent höher. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex mit 16 528 Zählern ein weiteres Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Die Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone nährt die Hausse am Aktienmarkt.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben am Montag leicht zugelegt. Der jüngst starke Lauf erweist sich damit weiter als stabil. Die Hoffnung auf ein Ende der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hatte die Börsen zuletzt zunehmend beflügelt, sodass im Juli unter dem Strich Gewinne verbucht wurden. Positive Impulse liefert zudem die Berichtssaison, die bisher besser als befürchtet verlaufen ist. Knapp 80 Prozent der Unternehmen aus dem breiten S&P-500-Index, die ihre Zahlen vorgelegt haben, hätten mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) machte zum Handelsschluss einen kleinen Sprung nach oben und beendete den Tag 0,28 Prozent höher auf 35 559,53 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Er folgte damit den positiven Vorgaben aus den USA. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte hingegen 0,3 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat. Am Vortag hatten die Märkte in China noch von der Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen der Regierung profitiert.

DAX 16446,83 -0,14

XDAX 16468,46 0,08

EuroSTOXX 50 4471,31 0,11

Stoxx50 4053,53 0,38

DJIA 35559,53 0,28

S&P 500 4588,96 0,15

NASDAQ 100 15757,00 0,04°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,95 -0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0988 -0,09

USD/Yen 142,7795 0,35

Euro/Yen 156,8820 0,27°

ROHÖL:

Brent 85,22 -0,21 USD

WTI 81,62 -0,18 USD°

