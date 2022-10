dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax (DAX 40) dürfte zur Wochenmitte unterstützt von starken Überseebörsen erst einmal über der Marke von 13 000 Punkten bleiben. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex auf 13 056 Punkte und damit prozentual kaum verändert. Am Vortag war der Dax über 13 000 Punkte nahezu auf Tageshoch aus dem Handel gegangen, womit er seinen in dieser Woche bislang positiven Lauf fortsetzte. Vor allem die nachlassenden Renditen am Anleihemarkt erwiesen sich als Kurstreiber.

USA: - ERNEUT KURSGEWINNE - Nach einem verhaltenen Handelsbeginn hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Dienstag die jüngste Erholung dynamisch fortgesetzt. Am Anleihemarkt sanken die Renditen spürbar, Beobachter äußerten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark erhöhen könnte als bislang befürchtet. Der Dow verbuchte mit der Schlussglocke ein Plus von 1,07 Prozent auf 31 836,74 Punkte. Am Freitag und Montag hatte er bereits um knapp vier Prozent zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Mitte September geklettert.

ASIEN: - FEST - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch Kursgewinne verzeichnet. Die freundliche Stimmung in den USA sorgte auch dort für Rückenwind. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um gut ein Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen gewann 1,6 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Leitindex Hang Seng nach der jüngsten Schwäche sogar um 2,2 Prozent nach oben.

DAX 13052,96 0,94

XDAX 13079,37 1,17

EuroSTOXX 50 3585,58 1,64

Stoxx50 3488,77 1,03

DJIA 31836,74 1,07

S&P 500 3859,11 1,63

NASDAQ 100 11669,99 2,10°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,12 -0,07%°

DEVISEN:

Euro/USD 0,9956 -0,10

USD/Yen 148,2430 0,21

Euro/Yen 147,5835 0,11°

ROHÖL:

Brent 92,87 -0,65 USD

WTI 84,91 -0,41 USD°

