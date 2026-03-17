dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabiler Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - UNVERÄNDERT - Nach seinem soliden Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag bei einem wieder leicht höheren Ölpreis verhalten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den zwölften Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran etwa drei Stunden vor dem Xetra-Start neun Punkte tiefer auf 23.555 Punkte. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 102,5 Dollar etwas mehr als tags zuvor. Zum Start der Vorwoche war mit fast 120 Dollar noch der höchste Stand seit 2022 erreicht worden, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen entsprechend alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

USA: - IM PLUS - Nach den jüngsten Kursverlusten wegen des Iran-Krieges haben sich die Anleger am ersten Handelstag der dritten Kriegswoche etwas mutiger gegeben. Im Tagesverlauf nachgebende Ölpreise und eine Rally im Chipsektor sorgten am Montag für etwas Rückenwind an den Aktienmärkten. Ein Fass Öl der US-Sorte WTI, dessen Preis am Wochenende noch der 100-Dollar-Marke nahe stand, kostete zuletzt weniger als 94 US-Dollar. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende 0,83 Prozent auf 46.946,41 Punkte zu. Der Leitindex der Wall Street erholte sich damit von dem tiefsten Stand seit Ende November, auf dem er am Freitag angekommen war. Während der marktbreite S&P 500 um 1,01 Prozent auf 6.699,38 Zähler stieg, ging es für den technologielastigen NASDAQ 100 um 1,13 Prozent auf 24.655,34 Punkte nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA UND JAPAN; HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich am Dienstag die Ausschläge an den wichtigsten Aktienmärkten in Grenzen gehalten. Während es in Japan und den chinesischen Festlandsbörsen leicht nach unten ging, zog der Hang-Seng-Index in Sonderverwaltungszone Hongkong leicht an.

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DAX 23564,01 0,50%

XDAX 23633,46 1,34%

EuroSTOXX 50 5739,01 0,39%

Stoxx50 4996,73 0,40%

DJIA 46946,41 0,83%

S&P 500 6699,38 1,01%

NASDAQ 100 24655,34 1,13%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 126,08 -0,09%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1470 -0,30%

USD/Yen 159,42 0,22%

Euro/Yen 182,86 -0,09%

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BITCOIN:

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Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 74.153 -0,97%

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ROHÖL:

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Brent 104,68 4,46%

WTI 98,18 5,01%

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/zb