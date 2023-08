dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax (DAX 40) kann den Rutsch unter seine 100-Tage-Linie am Mittwoch wohl wieder abfangen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent erholt auf 15 864 Punkte. Damit läge er wieder über dem Barometer für den längerfristigen Trend, das er tags zuvor mit dem tiefsten Stand seit vier Wochen gerissen hatte. An der Wall Street kam es nach sehr schwachem Start nach dem europäischen Handelsende zumindest zu einer gewissen Stabilisierung. Die Indizes schlossen zwar noch klar im Minus, aber an ihren Tageshochs.

USA: - IM MINUS - Nach den klaren Kursgewinnen zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag einen Dämpfer erhalten. Auf die Stimmung drückten sowohl schwache Konjunkturdaten aus China als auch die überraschende Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken in Italien. In diesem trüben Umfeld schichteten die Anleger in die als sicher geltenden US-Staatsanleihen um. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank um 0,45 Prozent auf 35 314,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,42 Prozent auf 4499,38 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,87 Prozent auf 15 273,05 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA UND JAPAN - Weitere Schwächezeichen der Wirtschaft Chinas haben am Mittwoch an Asiens Börsen auf die Stimmung gedrückt. So rutschte die chinesische Wirtschaftin die Deflation . Auf der einen Seite mindert das zwar den Inflationsdruck in westlichen Staaten, da in China viele Güter für den Export hergestellt werden. Ein länger andauernde Deflation - also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - birgt aber große Risiken für die Wirtschaft eines Landes. Für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, ging es zuletzt um 0,3 Prozent abwärts. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,2 Prozent. Der japanische Nikkei 225 fiel um 0,3 Prozent.

DAX 15774,93 -1,10%

XDAX 15834,89 -0,92%

EuroSTOXX 50 4288,85 -1,12%

Stoxx50 3964,67 0,40%

DJIA 35314,49 -0,45%

S&P 500 4499,38 -0,42%

NASDAQ 100 15273,05 -0,87%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,36 +0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0977 0,19%

USD/Yen 143,15 -0,16%

Euro/Yen 157,15 0,04%

ROHÖL:

Brent 86,05 -0,12 USD

WTI 82,78 -0,14 USD

