DAX 40

23 968,63
559,26
2,39 %
10.03.2026 07:35:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst weiter von seinem Tief seit Mai 2025 erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.555 Punkte. Am Montagmorgen war der Dax im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance. Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.

USA: - IM PLUS - Leise Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben am Montag für einen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gesorgt. Die wichtigsten Indizes drehten teils deutlich ins Plus, nachdem zuversichtlich klingende Aussagen des US-Präsidenten veröffentlicht worden waren. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" hatte auf der Plattform X nach einem Interview mit Donald Trump geschrieben, dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Ende um 0,50 Prozent auf 47.740,80 Punkte zu. Im frühen Handel war das Börsenbarometer noch auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt. Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 0,83 Prozent auf 6.795,99 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,32 Prozent auf 24.967,25 Punkte nach oben.

ASIEN: - ERHOLUNG - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag infolge der gesunkenen Ölpreise von den Verlusten zum Wochenauftakt erholt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 2,7 Prozent zu, nachdem er am Montag etwas mehr als fünf Prozent verloren hatte. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen zog am Dienstag im späten Handel um etwas mehr als ein Prozent an, während in der Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang Seng knapp zwei Prozent gewann.

DAX 23409,37 -0,77%

XDAX 23809,77 0,72%

EuroSTOXX 50 5685,20 -0,61%

Stoxx50 4972,97 -0,36%

DJIA 47740,80 0,50%

S&P 500 6795,99 0,83%

NASDAQ 100 24967,25 1,32%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 127,15 -0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1628 -0,07%

USD/Yen 157,56 -0,07%

Euro/Yen 183,21 -0,14%

BITCOIN:

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 69.783 1,94%

ROHÖL:

Brent 92,43 -6,60%

WTI 88,11 -7,03%

DAX 23 968,63 2,39%

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

