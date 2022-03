dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung nach Kurseinbruch

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG ERWARTET - Am Aschermittwoch könnte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt zumindest kurzfristig vorbei sein. Nach einem Kurseinbruch des Dax (DAX 40) um fast vier Prozent am Vortag werden am frühen Morgen stabile Kurse indiziert. So berechnete der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 13 910 Zählern leicht im Plus. Allerdings werten Analysten den Dax als schwer angeschlagen. "Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug", schrieb Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Von der Konjunktur sei auch keine Unterstützung zu erwarten, denn die auf der Agenda stehenden Inflationsdaten aus der Eurozone dürften keine Entlastung bringen. Der Preisauftrieb dürfte weiter zunehmen.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Würgegriff gehalten. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärfte Russland seine Angriffe auf sein Nachbarland. Steigende Energiepreise heizten zudem die Inflationssorgen an, zumal Sanktionen gegen Russlands Energiesektor nach Angaben der US-Regierung weiterhin möglich sind. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 1,76 Prozent tiefer bei 33 294,95 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Der Krieg in der Ukraine hat die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland notierte zuletzt 1,1 Prozent schwächer. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 1,3 Prozent ein. Der kräftige Ölpreisschub drückt weiterhin auf die Stimmung.

DAX 13904,85 -3,85

XDAX 13829,18 -3,18

EuroSTOXX 50 3765,85 -4,04

Stoxx50 3567,98 -2,04

DJIA 33294,95 -1,76

S&P 500 4306,26 -1,55

NASDAQ 100 14005,99 -1,63°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,45 -0,09°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1115 -0,14

USD/Yen 115,0490 0,20

Euro/Yen 127,8745 0,05°

ROHÖL:

Brent 109,83 4,84 USD

WTI 108,20 4,79 USD°

