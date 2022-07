dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem Dreh ins Plus am Vortag dürfte der Dax (DAX 40) am Mittwoch vor den US-Inflationsdaten wieder etwas nachgeben. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent tiefer auf 12 845 Punkte. Die US-Aktienmärkte hatten nach anfänglichen Gewinnen schwächer geschlossen. Dem dürfte der Dax folgen. Zurückhaltung prägt vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA das Geschehen. Laut dem Marktbeobachter Michel Hewson vom Broker CMC werden diese noch nicht die erhofften Entspannungssignale senden. Er erwartet die Inflation auf einem erneuten 40-Jahreshoch. Dies würde den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhalten. Laut Hewson waren daher im New Yorker Späthandel wieder Sorgen über ein verlangsamtes Wachstum und schnelle geldpolitische Straffungen in den Mittelpunkt gerückt.

USA: - VERLUSTE - Die Anleger an den US-Börsen haben vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten doch noch kalte Füße bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel am Dienstag um 0,62 Prozent auf 30 981,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,92 Prozent auf 3818,80 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,97 Prozent auf 11 744,99 Punkte. Damit weiteten die US-Börsen ihre zu Wochenbeginn erlittenen Verluste etwas aus.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch nach dem Rücksetzer am Vortag leicht zugelegt. In Japan gewann der Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 0,6 Prozent zu und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,8 Prozent. Vor US-Inflationszahlen am Nachmittag prägt allerdings Zurückhaltung das Geschehen an den Märkten.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

