26.01.2026 07:35:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach seiner Erholung seit Mittwochnachmittag dürfte der DAX am Montag wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 24.774 Punkte. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt einstweilen fern. Stattdessen orientiert sich der Dax wieder in Richtung Vorwochentief bei fast 24.349 Punkten. Der Dax war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.

USA: - DOW TIEFER - Nach zweitägiger Erholung hat sich am US-Aktienmarkt am Freitag keine einheitliche Tendenz ausgebildet. Standardwerte gaben nach, im Tech-Sektor war die Stimmung etwas besser. Aus der Gruppe der Magnificent 7 legten Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Amazon und NVIDIA deutlich zu. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,58 Prozent auf 49.098,71 Punkte und auf Wochensicht damit 0,5 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwächere Verfassung an den US-Aktienmärkten dämpfte auch in Asien die Kauflaune. Unsicherheit prägt weiter das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index (CSI 300) an Chinas Festlandsbörse legte hingegen leicht um 0,3 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent nachgab.

^

DAX 24.900,71 0,18%

XDAX 24.875,67 0,22%

EuroSTOXX 50 5.948,20 -0,13%

Stoxx50 5.058,98 0,07%

DJIA 49.098,71 -0,58%

S&P 500 6.915,61 0,03%

NASDAQ 100 25.605,47 0,34%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 127,71 0,09%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1856 0,29%

USD/Yen 154,26 -1,00%

Euro/Yen 182,89 -0,71%°

BITCOIN:

^

Bitcoin 87.818 1,45%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

^

Brent 66,16 0,28 USD

WTI 61,30 0,23 USD°

/jha/

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 900,71 0,18%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten verhalten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

