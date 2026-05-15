dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den DAX am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 24.173 Punkte. Damit würde er wieder unter seine 100-Tage-Durchschnittslinie rutschen in Richtung der 200-Tage-Linie. Beide charttechnischen Trendbarometer verlaufen seitwärts. Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt.

USA: - GEWINNE - Dank der KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems. Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China im Zuges des Gipfels gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die starke Vorlage aus den USA wurde überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Iran-Krieges weiter an. In Tokio büßte der japanische Nikkei 225 1,5 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,9 Prozent nach, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle trat.

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DAX 24.456,26 1,32%

XDAX 24.342,76 0,54%

EuroSTOXX 50 5.934,96 1,26%

Stoxx50 5.125,52 0,85%

DJIA 50.063,46 0,75%

S&P 500 7.501,24 0,77%

NASDAQ 100 29.580,30 0,73%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,71 -0,26%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1647 -0,20%

USD/Yen 158,52 0,10%

Euro/Yen 184,62 -0,10%°

BITCOIN:

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Bitcoin 80.733 -0,42%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 106,95 1,23 USD

WTI 102,50 1,33 USD°

/jha/