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26.06.2026 07:31:39

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Hohen Kursverlusten an den Börsen in Asien dürfte sich am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt nicht entziehen können. Der Broker IG indizierte den DAX knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels rund ein Prozent niedriger bei 24.780 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ebenfalls ein Minus von knapp einem Prozent ab. In Asien nahmen Investoren vor dem Wochenende Kursgewinne mit. Die Bedenken angesichts hoher Bewertungen rund um Künstliche Intelligenz seien zurück, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Hinzu komme die Sorge vor einer Knappheit von Speicherchips. Die Stimmung sei gerade dabei, sich zu drehen. Die Anleger würden generell vorsichtiger.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs stützten den Leitindex auch robuste Konjunkturdaten. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren überraschend stark gestiegen. Technologiewerte profitierten von herausragenden Geschäftszahlen und dem starken Ausblick des Speicherchip-Spezialisten Micron (Micron Technology). Der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent ins Ziel.

ASIEN: - STARKE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Die Schwäche der Technologiewerte belastete die Märkte erneut stark. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 4,7 Prozent ein. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten gab um 2,8 Prozent nach. Verluste gab es auch in Hongkong. Der Hang Seng <(Hang Seng)> büßte rund zwei Prozent ein. Auch der südkoreanische KOSPI gab kräftig nach.

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XDAX 25.001,23 1,25%

EuroSTOXX 50 6.267,53 0,85%

Stoxx50 5.374,68 0,76%

DJIA 51.920,62 0,14%

S&P 500 7.357,49 -0,01%

NASDAQ 100 29.440,32 0,75%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 127,52 0,20%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1376 0,06%

USD/Yen 161,64 -0,10%

Euro/Yen 183,88 -0,04%°

BITCOIN:

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Bitcoin 59.809 0,19%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 73,72 -1,54 USD

WTI 70,41 -1,51 USD°

/jha/

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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
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