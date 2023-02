dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Fed-Zinssignale

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor den kurz bevorstehenden Zinsentscheidungen der großen Notenbanken dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter zurückhalten. Für den Leitindex Dax, der am Vortag nach einem Test der 15 000-Punkte-Marke unter dem Strich doch noch auf der Stelle getreten war, zeichnet sich am Mittwoch ein moderates Plus ab. Der Broker IG taxiert den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,15 Prozent höher auf 15 150 Punkte. Der Börsenmonat Januar war mit einem Gewinn von knapp 8,7 Prozent oder rund 1200 Dax-Punkten ein erfreulicher Jahresauftakt. Am Abend nach dem Ende des Xetra-Handels gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag. Die Signale stehen auf weitere Zinserhöhungen angesichts einer unverändert hohen Inflation und eines starken Arbeitsmarktes in den USA. Die Fed dürfte das Tempo der Zinserhöhungen allerdings drosseln. "Gleichzeitig wird Fed-Chef Powell die Pressekonferenz nutzen, um dem Markt zu signalisieren, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht vorbei ist", schrieben Tiffany Wilding und Allison Boxer, Ökonomen des Vermögensverwalters Pimco.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Börsen haben nach einem schwachen Wochenbeginn am Dienstag zugelegt. Die Standardwerte-Indizes machten dank eines Schlussspurts ihre Vortagsverluste sogar noch mehr als wett: Während der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 1,09 Prozent höher mit 34 086,04 Punkten aus dem Handel ging, gewann der S&P 500 1,46 Prozent auf 4076,60 Punkte. Beim technologielastigen NASDAQ 100 reichte das Plus von 1,59 Prozent auf 12 101,93 Zähler indes nicht ganz aus, um den Rücksetzer vom Montag aufzuholen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben sich am Mitwoch freundlich präsentiert. Die Blicke richten sich weiter auf wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche. Am Mittwochabend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben - und wichtiger noch, Signale für weitere Zinsschritte liefern. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 346,88 Punkten und damit 0,1 Prozent höher. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent hinzu.

^

DAX 15128,27 +0,01%

XDAX 15192,04 +0,50%

EuroSTOXX 50 4163,45 +0,12%

Stoxx50 3853,32 -0,23%

DJIA 34086,04 +1,09%

S&P 500 4076,60 +1,46%

NASDAQ 100 12101,92 +1,59%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 136,92 -0,06%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0871 -0,00%

USD/Yen 130,26 +0,10%

Euro/Yen 141,62 +0,10%

°

ROHÖL:

^

Brent 85,60 +0,14 USD

WTI 79,14 +0,26 USD

°

/mis