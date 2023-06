dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WARTEN AUF US-ZINSENTSCHEID - Nach der Annäherung an das Rekordhoch gehen die Anleger zunächst abwartend in den Mittwoch. Der Fokus ist auf den US-Zinsentscheid gerichtet, der am Abend erfolgt. Die Erwartung ist groß, dass die US-Notenbank Fed zunächst eine Zinspause einlegen wird. Eine gewisse Restunsicherheit bleibt aber, und so taxierte der Broker IG den Dax (DAX 40) zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 16 212 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex den höchsten Stand seit etwa drei Wochen erreicht. "Der Dax ist wieder zurück im Aufwärtstrend", sagte am Morgen der Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Über das weitere Potenzial dürfte nun eine Serie von Zinsentscheiden bestimmen, die am Mittwoch mit der Fed beginnt und sich mit der Europäischen Zentralbank am Donnerstag fortsetzt.

USA: - WEITERE KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag an ihren guten Wochenstart angeknüpft. Positiv aufgenommene Inflationsdaten untermauerten die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins unverändert lassen wird. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) verabschiedete sich mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 34 212,12 Punkte aus dem Handel, nachdem er zeitweise so hoch wie zuletzt im Februar notiert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hinkt er den anderen wichtigen Indizes aber weit hinterher. Die Inflation in den USA hat sich im Mai noch etwas deutlicher abgeschwächt als von Analysten erwartet.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Die grundsätzlich weiter freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank sorgte für Rückenwind. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen 0,1 Prozent ein, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,5 Prozent zulegte.

DAX 16230,68 0,83

XDAX 16236,63 0,57

EuroSTOXX 50 4347,55 0,72

Stoxx50 3992,09 0,45

DJIA 34212,12 0,43

S&P 500 4369,01 0,69

NASDAQ 100 14900,85 0,79°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,41 0,04%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0790 -0,03

USD/Yen 140,1155 -0,07

Euro/Yen 151,1815 -0,11°

ROHÖL:

Brent 74,41 0,12 USD

WTI 69,45 0,03 USD°

