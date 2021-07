dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Gewinne vor EZB-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax (DAX 30) setzt seine Stabilisierung am Donnerstag fort: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 15 459 Punkte. Am Montag war er zeitweise bis auf 15 048 Punkte eingeknickt, steuert nun aber wieder auf seine damit durchbrochene 50-Tage-Linie bei 15 537 Punkten zu. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. "Alle Augen auf die EZB" - so lautet das Tagesmotto der Marktstrategen der Credit Suisse. Denn die Sitzung der Europäischen Zentralbank dürfte spannend werden. Es geht vor allem um die Frage, wie sich die Änderungen an der geldpolitischen Strategie vom Monatsanfang auf die konkrete Politik der Notenbank auswirken. Im Rat der Notenbank gibt es laut Medienberichten Streit darüber, wie dies geschehen könnte. "Es wird ein wichtiges Treffen", hatte jüngst auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesagt.

USA: - GEWINNE - Die Investoren haben am Mittwoch die Bedenken hinsichtlich der Delta-Variante des Coronavirus wie schon am Vortag abgelegt. Die Aktienkurse in New York setzten die Erholung fort, nachdem sie zum Wochenbeginn noch stark unter Druck geraten waren. Stützend wirkten zudem wohlwollend aufgenommene Quartalsberichte der beiden Dow-Konzerne Coca-Cola und Verizon. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,83 Prozent auf 34 798,00 Punkte. Damit hat der Dow den starken Rücksetzer vom Montag mittlerweile mehr als aufgeholt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,82 Prozent auf 4358,69 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte um 0,78 Prozent auf 14842,63 Punkte vor.

ASIEN: - GEWINNE - Die Stimmung an den Börsen Asiens hat sich am Donnerstag weiter aufgehellt. Der Hang Seng in Honkong (Hang Seng) stieg zuletzt um ein halbes 1,6 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte zuletzt knapp in der Gewinnzone. In Tokio blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.

