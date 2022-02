dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE ERWARTET - Im Dax (DAX 40) winken auch am Mittwoch Gewinne: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 15 705 Punkte, nachdem er schon am Montag und Dienstag um insgesamt fast zwei Prozent zulegen konnte. An der Wall Street war die dynamische Erholung am Vorabend weiter gegangen. "Die Euphorie ist zurück auf dem Parkett", betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt aktuell schwerer als die Zinswende und der Ukraine-Konflikt. Unternehmensgewinne sind der klassische Treibstoff der Börse." Die Zinswende könne die Stimmung aktuell nicht vermiesen, auch wenn die Zinsen still und heimlich weiter stiegen.

USA: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Die US-Börsen haben ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt. Angesichts erfreulicher Unternehmensnachrichten von UPS (United Parcel Service) und ExxonMobil legten die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag weiter zu. Frische US-Konjunkturdaten trübten die Stimmung kaum. So stiegen die Bauausgaben im Dezember weniger als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,78 Prozent höher bei 35 405,24 Punkten.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch erneut freundlich tendiert. Die weiterhin sehr positive Stimmung in den USA stützte auch in Asien den Handel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent fester. In China und Hongkong ruht der Handel weiterhin.

DAX 15619,39 0,96

XDAX 15669,02 0,83

EuroSTOXX 50 4224,45 1,19

Stoxx50 3798,87 1,37

DJIA 35405,24 0,78

S&P 500 4546,54 0,69

NASDAQ 100 15019,68 0,60°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,92 0,07%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1273 0,04

USD/Yen 114,7555 0,05

Euro/Yen 129,3620 0,09°

ROHÖL:

Brent 89,50 0,34 USD

WTI 88,52 0,32 USD°

