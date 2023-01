dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE - Der gute Lauf des Dax (DAX 40) im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte am Montag zunächst weiter gehen. Mit Rückenwind der internationalen Börsen taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent höher auf 15 157 Punkte. Das Plus von acht Prozent in diesem Jahr dürfte der Dax damit ausbauen. Der Dax steht mittlerweile wieder auf dem Niveau kurz vor der russischen Invasion in der Ukraine. "Das positive Stimmungsbild aus den USA hebt die Aktienmärkte", resümierte am Morgen die Credit Suisse. An der Wall Street endete der Handel am Freitag fast auf Tageshoch. Weitere Impulse dürften am Montag aber rar bleiben. Der Handel in New York ruht am Montag wegen eines Feiertages.

USA: - KURSGEWINNE - Nach einem lange Zeit lethargischen Handel ist am Freitag doch noch ein wenig Schwung in die Kurse gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schaffte es im späten Handel auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Dezember. Vor allem die Aktien großer Banken legten zu nach Quartalsberichten aus der Branche. Zur Schlussglocke betrug der Gewinn des Dow moderate 0,33 Prozent auf 34 302,61 Punkte. Auf Wochensicht brachte er es auf ein Plus von 2 Prozent, das war die beste Börsenwoche seit zwei Monaten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne einheitliche Richtung in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Montag 1,1 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt hingegen um 1,8 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,07 Prozent nachgab.

DAX 15086,52 0,19

XDAX 15147,89 0,41

EuroSTOXX 50 4150,80 0,58

Stoxx50 3878,90 0,80

DJIA 34302,61 0,33

S&P 500 3999,09 0,40

NASDAQ 100 11541,48 0,71°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,16 0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0856 0,22

USD/Yen 127,6150 -0,21

Euro/Yen 138,5435 0,01°

ROHÖL:

Brent 84,58 -0,70 USD

WTI 79,29 -0,57 USD°

