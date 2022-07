dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Im Dax (DAX 40) zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer auf 12 963 Punkte. Die Aktienmärkte seien auf Richtungssuche, hieß es bei den Experten der Commerzbank. Die jüngste Erholung sei von der Hoffnung getragen gewesen, dass die Notenbanken ihr Tempo nach der Zinswende schnell verringern. Dies sei aber nicht der Tenor, den Fed-Chef Jerome Powell, EZB-Chefin Christine Lagarde und Bank of England-Chef Andrew Bailey auf dem EZB-Forum in dieser Woche angeschlagen hätten.

USA: - STABILISIERUNG - Auf die wieder aufgeflammten Rezessionsängste der Anleger ist am Mittwoch an den US-Börsen Zurückhaltung gefolgt. Nach einem nervösen Auftakt pendelten sich die New Yorker Aktienindizes auf einem relativ stabilen Niveau ein. Die eindeutigsten Gewinne gab es beim Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der 0,27 Prozent auf 31 029,31 Punkte zulegte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong trat hingegen auf der Stelle und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte um 1,6 Prozent zu. In China profitierten die Märkte auch von Öffnungen für Reisende nach den strikten Corona-Beschränkungen. In China hat sich die Stimmung in den großen und staatlichen Unternehmen nach dem Ende des Corona-Lockdowns in Shanghai und dem Auslaufen von Pandemie-Auflagen in anderen Regionen zudem weiter verbessert.

^

DAX 13003,35 -1,73

XDAX 12998,14 -0,93

EuroSTOXX 50 3514,32 -0,99

Stoxx50 3504,11 -0,04

DJIA 31029,31 0,27

S&P 500 3818,83 -0,07

NASDAQ 100 11658,26 0,18°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 146,59 -0,15%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0453 0,11

USD/Yen 136,5240 -0,05

Euro/Yen 142,7110 0,06°

ROHÖL:

^

Brent 115,94 -0,32 USD

WTI 109,91 0,13 USD°

/jha/