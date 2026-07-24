dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wenig bewegt nach jüngster Schwäche

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGT - Der DAX dürfte am Freitag nach den jüngsten Verlusten zunächst wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.760 Punkten fast auf Vortagsniveau. Am Vortag hatte er sich dem tiefsten Stand seit Ende Juni genähert. Mit einem Abschlag von aktuell 0,3 Prozent droht dem Dax eine maue Woche. Neue US-Zölle, weiter steigende Ölpreise, zugespitzte Kriegshandlungen in Nahost und neue Sorgen um KI-Investitionen sind zum Wochenende hin kein guter Cocktail für die Anleger. Viel dürfte auch vom Dax-Schwergewicht SAP (SAP SE) abhängen nach den Zahlen am Vorabend. Dass die Aktien außerbörslich etwas anzogen, weil überraschend viele Cloudverträge abgeschlossen wurden, könnte dem Dax etwas helfen. Das operative Ergebnis des Softwarekonzerns entwickelte sich aber schwächer als gedacht.

USA: - VERLUSTE - Sorgen angesichts weiter kräftig steigender Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) sowie unvermindert steigende Ölpreise haben am Donnerstag die US-Börsen spürbar belastet. Nach einer Erholung am Dienstag und einer abwartenden Haltung zur Wochenmitte stießen zahlreiche Anleger Aktien ab. Vor allem Papiere großer Technologiekonzerne wurden verkauft. Der von großen Tech-Konzernen dominierte NASDAQ 100 ging mit einem Abschlag von 1,87 Prozent aus dem Tag. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial gab um 0,97 Prozent nach.

ASIEN: - KRÄFTIGE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag kräftig nachgegeben. Der jüngste Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges schürt Konjunktur- und Inflationssorgen rund um den Globus und belastet damit die Aktienmärkte. Der japanische Nikkei 225 sackte zuletzt um 2,8 Prozent ab. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen büßte 1,2 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent nachgab.

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DAX 24.763,12 -1,56%

XDAX 24.769,53 -1,60%

EuroSTOXX 50 6.210,17 -1,69%

Stoxx50 5.377,33 -1,15%

DJIA 51.711,65 -0,97%

S&P 500 7.408,30 -1,21%

NASDAQ 100 28.454,81 -1,87%°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,20 -0,05%°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1377 0,01%

USD/Yen 163,84 -0,01%

Euro/Yen 186,40 0,00%°

BITCOIN:

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Bitcoin 65.255 0,31%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

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Brent 100,35 -0,54 USD

WTI 91,70 -0,40 USD°

/jha/