dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Wochengewinn zeichnet sich ab

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der DAX könnte nach seiner verlustbringenden Vorwoche am Freitag wieder einen Wochengewinn einfahren. Indikationen deuten auf einen Start knapp im Plus hin, mit dem der Wochengewinn auf knapp 0,6 Prozent anwachsen sollte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.228 Punkte.

Am Vortag waren von den US-Inflationszahlen nicht die großen Impulse gekommen, die den deutschen Leitindex aus seinem neutralen Bereich zwischen dem Rekordhoch aus dem September und der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 19.000 Zählern befördern konnten. Am Freitag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft bestellt ist. Mit JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Wells Fargo (Wells FargoCo) lassen sich die ersten US-Banken in die Bücher schauen.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die nicht ganz wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für September haben die Anleger an den US-Börsen kaltgelassen. Nach zwei Tagen mit Gewinnen schlossen die wichtigsten US-Indizes am Donnerstag dicht an ihren Schlussständen vom Vortag. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 42.454,12 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500, der tags zuvor noch ein Rekordhoch erreicht hatte, verlor 0,21 Prozent auf 5.780,05 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,13 Prozent auf 20.241,76 Punkte nach. In den USA stiegen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Monat August um 0,2 Prozent, doch Volkswirte hatten einen etwas geringeren Anstieg erwartet. Die Kernverbraucherpreise - ohne Energie und Nahrungsmittel - legten im selben Zeitraum um 0,3 Prozent zu und damit ebenfalls deutlicher als erwartet.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS, CSI 300 IM MINUS, FEIERTAG IN HONGKONG - An den asiatischen Börsen haben sich die wichtigsten Märkte am Freitag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan leicht nach oben ging, gab es in China Verluste. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI 300 verlor zum Wochenausklang im späten Handel etwas mehr als zwei Prozent. Damit dürfte er eine bewegte Woche mit heftigen Ausschlägen leicht im Minus beenden. Besser sieht es in Tokio aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 baute am Freitag seine Wochengewinne aus. Kurz vor Handelsende lag der Index 0,6 Prozent im Plus. Im Vergleich zum vergangenen Freitag gewann der Nikkei 225 rund 1.000 Punkte oder etwas mehr als zweieinhalb Prozent.

DAX 19210,90 -0,23%

XDAX 19219,82 -0,27%

EuroSTOXX 50 4970,34 -0,25%

Stoxx50 4458,76 0,10%

DJIA 42454,12 -0,14%

S&P 500 5780,05 -0,21%

NASDAQ 100 20241,76 -0,13%

Bund-Future 133,51 +0,17%

Euro/USD 1,0935 -0,02%

USD/Yen 148,69 0,08%

Euro/Yen 162,60 0,10%

Brent 79,17 -0,23 USD

WTI 75,70 -0,15 USD

