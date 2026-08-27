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27.08.2026 07:31:38

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung vor Jackson Hole

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach dem überzeugenden Ausblick von Nvdia wird der Dax leicht im Plus erwartet. Weit trauen sich die Anleger aber vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole wohl nicht aus der Deckung.

USA: - KAUM BEWEGUNG VOR NVIDIA - Die wichtigsten US-Indizes traten am Mittwoch auf der Stelle vor den mit Spannung erwarteten nachbörslichen Geschäftszahlen von NVIDIA. Die Anleger scheuten eine klare Positionierung. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss.

ASIEN: - KOSPI STARK, ANDERE VERHALTEN - In Asien bietet sich am Morgen kein einheitliches Börsenbild. Während der südkoreanische Kospi seine Erholung nach dem starken Ausblick von Nvidia klar fortsetzte, tat sich an anderen Handelsplätzen eher wenig. Das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole mit der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh hinderten die Anleger, aufs Gaspedal zu treten.

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DAX 26.285,96 +0,1%

XDAX 26.299,47 +0,1%

EuroSTOXX 50 6.470,74 +0,2%

Stoxx50 5.494,85 -0,03%

DJIA 53.463,88 -0,2%

S&P 500 7.675,70 -0,02%

NASDAQ 100 29.224,52 +0,05%

°

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,04 -0,01%

°

DEVISEN:

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Euro/USD 1,1655 +0,04%

USD/Yen 159,35 +0,03%

Euro/Yen 185,75 +0,07%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 78.735 -0,1%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

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Brent 86,51 -0,43 USD

WTI 81,83 -0,39 USD

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Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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