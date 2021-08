dpa-AFX Presseschau für das Wochenende - 3. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss am Freitag, Samstag und Sonntag bis 17 Uhr veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis Sonntag, 9.30 Uhr:

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schließt erneuten Corona-Lockdown aus, BamS

- Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will Schlichter für Tarifstreit bei der Bahn berufen, BamS

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak: Ehegattensplitting erhalten und Alleinerziehende besserstellen, WamS

- Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock greift China an und will Antidumping-Zölle und aktivere Industriepolitk, FAS

- Stephan Krenz, Geschäftsführer der Autobahn GmbH: 3000 Autobahnbrücken in schlechtem Zustand, WamS

- Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA): Zahl der Selbstständigen in Hartz IV wegen Corona-Krise versechsfacht, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Kommunen fordern vom Bund nach Hochwasser Notgesetz für Wiederaufbau, WamS

- Thomas Fischbach, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, appelliert an die Ständige Impfkommission (Stiko), in der Debatte über eine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige auch die psychosozialen Probleme dieser Altergruppe in den Blick zu nehmen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Insa-Umfrage: SPD überholt die Grünen in der Wählergunst, BamS

- CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak lehnt Schaffung eines Integrationsministeriums ab, WamS

bis Samstag, 11.00 Uhr

- Ethikrat-Mitglied Elisabeth Gräb-Schmidt: Impfpflicht wäre kontra-produktiv, Mannheimer Morgen

- Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, für mehr Impfangebote in Jobcentern, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Ulrich Weigeldt, Vorsitzender des Hausärzte-Verbands, und Klaus Reinhardt, Chef der Bundesärztekammer, für PCR-Tests bei infizierten Geimpften, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis: Erbschafts- und Vermögenssteuer für Klimaschutz nutzen, Augsburger Allgemeine

- Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, lobt die möglichen Zweifel von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an der Schuldenbremse. Kritik von von FDP-Chef Christian Lindner, FAS

bis Freitag 22.45 Uhr:

- Siemens Healthineers erwartet Schub nach dem Zukauf von Varian, Gespräch mit Finanzvorstand Jochen Schmitz, BöZ

- Streit um Techniker-Termine: Vodafone attackiert Deutsche Telekom, WamS

- Niederländischer Elektronikhändler Coolblue plant Expansion in Deutschland, WamS

- Pfandbrief kann laut VDP Zweck nicht mehr erfüllen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt, BöZ

- "Die Nord/LB ist kein Übernahmekandidat", Gespräch mit Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), BöZ

- "Die Anleiherenditen bleiben niedrig", Gespräch mit Kapitalanlageexperte Werner Krämer, Lazard Asset Management, BöZ

- Warum Qualität Inflationsschutz bieten kann, Gastbeitrag von David Souccar, Portfolio­manager bei Vontobel Asset Management, BöZ

- Kassenpatienten müssen 2022 mit kräftigen Beitragserhöhungen rechnen, Bild

- Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Insolvenzantragspflicht für Betriebe in den Hochwassergebieten länger als geplant auszusetzen, Gespräch, Rhein-Zeitung

bis Freitag 21.00 Uhr:

- "Wir sind offen für Kooperationen", Gespräch mit Infineon-Chef Reinhard Ploss, FAZ

- SAP-Chef Christian Klein verteidigt späten Einstieg in das Cloud-Geschäft, Gespräch, WamS

- Repräsentative Umfrage unter Eltern: Hälfte fordert Impfpflicht für Lehrer - ein Drittel sogar für Eltern schulpflichtiger Kinder, Business Insider

- Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, hat für eine Koalition der Linken mit SPD und Grünen auf Bundesebene geworden, T-Online

- Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan wird nach Ansicht des Staatsministers im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), den Flüchtlingsdruck auf die Europäische Union und Deutschland stark erhöhen, Rheinische Post

- Deutsche Glasfaser verlagert Firmensitz nach Düsseldorf, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, dass noch mehr Fußball-Clubs, Veranstalter oder Restaurant-Besitzer ungeimpfte Getestete von ihren Angeboten ausschließen, Rheinische Post

- EU-Abgeordnete fordern EU-Strategie zum globalen Einkauf von klimafreundlichem Wasserstoff, Welt

- Intensivmediziner fordern neues System aus Corona-Warnwerten, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schließt trotz kontinuierlich steigender Corona-Infektionszahlen einen harten Lockdown im kommenden Herbst aus, Watson

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält Impfanreize wie Fußball-Freikarten oder Gratisessen für wenig hilfreich dabei, die Impfquote zu erhöhen, Watson

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Interesse daran bekundet, in der kommenden Bundesregierung Gesundheitsminister zu werden, Watson

- Frankreich fordert niedrigere EU-Bargeldobergrenze als 10 000 Euro, WamS

- Bayerische Landesbank zieht sich aus Rüstungsfinanzierung zurück, WamS

- Ifo: Warenmangel treibt Verbraucherpreise in die Höhe, WamS

- Bundesfinanzministerium kennt Umfang der Anleiheaufkäufe der EZB und der Bundesbank nicht, FAZ

- Rund 3000 Autobahnbrücken in "nicht ausreichendem und ungenügendem Zustand", WamS

