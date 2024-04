dpa-AFX Presseschau für den 05. April - 3. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 17.30 Uhr:

- Richard Baker will Galeria Karstadt Kaufhof kaufen, Business Insider

- Teslas Absatz schwächelt in Deutschland besonders, Spiegel

- Die Schweizer Tochter von Société Générale Private Banking steht wohl zum Verkauf, La Tribune de Genève

- Family Office des US-Geschäftsmanns Richard Baker will Galeria übernehmen, Wiwo

- Hans-Georg Maaßen kandidiert als Ministerpräsident von Thüringen, Nius

- Oliver Wittke, Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), fordert beim drohenden ÖPNV-Streik in NRW einen Notdienst für die Schulen, Interview, Rheinische Post

bis 11.15 Uhr:

- Industrieverband BDI fehlt bei Reise von Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach Peking, Table Media

- Airbus-Drohneneinheit Aalto Haps offen für Börsengang, Interview mit Aalto-Haps-Chef Samer Halawi, WSJ

- Samsung will Investitionen in Chip-Fertigung in Texas auf rund 33 Milliarden US-Dollar erhöhen, WSJ

- Rewe Group startet ein milliardenschweres IT-Modernisierungsprojekt: Rewe, Penny und Billa bekommen homogene Systeme, Lebensmittel Zeitung

- Meyer Werft: Finanzielle Situation trotz guter Auftragslage angespannt, Gespräche mit dem Land Niedersachsen, Wiwo

bis 6.45 Uhr:

- Neuer Verhandlungsvorstoß für Gaza-Abkommen, Axios

- Israel kündigt "sofortige" Aufstockung von Gaza-Hilfe an, Haaretz und Times of Israel

- Japanische Notenbank (BoJ) erwägt Zinserhöhung ab Sommer, The Asahi Shimbun

- Maria Klein-Schmeink, stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende: FDP-Einwurf zu Kindergrundsicherung "irritierend", Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein zweifeln an Ampel als Regierungsmodell, Welt

- Der Freiburger Sozialexperte Bernd Raffelhüschen hält den deutschen Sozialstaat für dauerhaft nicht finanzierbar und schlägt höhere Sozialbeiträge für Kinderlose vor, Gespräch, Bild

- Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft warnt angesichts der Grundsteuerreform vor erheblichen Personal-Engpässen in den Finanzämtern und einer deutlichen Zunahme unentdeckter Steuerbetrugsfälle, Gespräch mit Verbandschef Florian Köbler, Bild

- Hessens Minister für Bundes-, Europa- sowie Internationale Angelegenheiten, Manfred Pentz (CDU), hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dazu aufgefordert, das offensive Werben im Nahen Osten mit der Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft zu beenden, Gespräch, Bild

- Die Fluglinie Lufthansa Cargo wäre bereit, Elefanten aus Botswana nach Deutschland zu fliegen, Bild

- Im Streit um höhere Militärausgaben spricht sich CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter für eine deutliche Erhöhung des Wehretats aus, Gespräch, Bild

bis 23.00 Uhr:

- Thyssenkrupp Nucera hadert mit dem Aktienkurs, Gespräch mit Finanzchef Arno Pfannschmidt, BöZ

- Syntelligence will die Anlagestrategien von Top-Investoren mit Hilfe von Algorithmen und regelbasierten Investments in einem Portfolio kombinieren, Gespräch mit Gründer Alexander Hofmeier, BöZ

- Kryptomarkt: Neue Regeln im Wilden Westen, Gastbeitrag von Bernd Oppold, Partner im Bereich Financial Service bei KPMG, BöZ

- Der Krieg schwächt die Marktwirtschaft, Gastbeitrag von Rolf Langhammer, Entwicklungsökonom und ehemaliger IfW-Vizepräsident, FAZ

- "Ein Holzhaus ist günstiger", Gespräch mit Moritz Beul, DFH Gruppe, über die Vorteile der Fertighäuser, unsicheres Fördergeld und das richtige Holz, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- "SAP soll wie Apple werden: Alles klickt ineinander", Gespräch mit Firmenchef Christian Klein, HB

- FDP-Chef Christian Lindner ist Spekulationen über einen Ausstieg seiner Partei aus der Ampel-Koalition entgegengetreten, Gespräch, HB

- Umfrage: Zwei Drittel der Deutschen sehen Frieden in Europa bedroht, ARD

- "Du musst dich doppelt so sehr anstrengen wie die Deutschen", Gespräch mit Jung-von-Matt-Werber Toan Nguyen, HB

- "Die KI ist kalt, sie liebt uns nicht", Gespräch mit Wissenschaftlerin Catrin Misselhorn darüber, wer sich in Chatbots verliebt, welche Roboter im Pflegeheim Sinn ergeben und woran KI auch in Zukunft scheitert, HB

