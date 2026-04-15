dpa-AFX Presseschau für den 15. April - 2. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 06.30 Uhr:

- Drogeriekette DM will Entlastungsprämie prüfen, Rheinische Post

- Die ursprünglich für diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des Gebäudemodernisierungsgesetzes (GMG) durch das Bundeskabinett verzögert sich um mindestens eine Woche, Bild

- Der Deutsche Beamtenbund (dbb) fordert, dass die geplante steuerfreie 1000-Euro-Prämie an alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ausgezahlt wird, Gespräch mit dem Verbandsvorsitzenden Volker Geyer, Bild

- Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) befürchtet, dass die Mineralölkonzerne die geplante Energiesteuersenkung nicht komplett an die Verbraucher weitergeben und fordert deshalb einen Ölpreisgipfel bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Gespräch mit Vorstandsmitglied Stefan Körzell, Bild

- Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt nicht zum Bundespresseball  Umweltminister Carsten Schneider (SPD) einziger Bundesminister auf der Gästeliste, Politico

- Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel, sieht eine längere Lebensarbeitszeit inzwischen als breit akzeptiert an, Gespräch, Politico

bis 23.15 Uhr:

- Die Ökonomen Markus Brunnermeier und Stefan Kolev haben eine umfassende Strategie zur Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vorgelegt, HB

- Die Feuerpause im Iran ist nur ein erster Schritt. Denn nichts, was diesen Konflikt antreibt, ist verschwunden. Jetzt kommt es auf drei entscheidende Punkte an, Gastbeitrag von Ex-Diplomat Martin Wählisch, HB

- Jens Baas, Vorsitzender der Techniker Krankenkasse, bezeichnet die Gesundheitsreform von Ministerin Nina Warken als eine Reform, die in die richtige Richtung gehe, Gespräch, ZDF

bis 21.00 Uhr:

- Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am Dienstag in der Sitzung der Unionsfraktion ihren Kurs im Streit um die Entlastungsmaßnahmen verteidigt, Rheinische Post

- Die deutsche Finanzaufsicht Bafin warnt vor Risiken für die Banken durch das neue KI-Modell "Mythos" des US-Konzerns Anthropic und ähnliche Angebote, HB

- Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet, dass der Bundestag seinen Gesetzentwurf für die Energiesteuersenkung zügig beschließt und pocht weiter auf die Einführung einer Übergewinnsteuer, Gespräch, Bild

- Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht keine Möglichkeit, angesichts der gestiegenen Energiepreise Hilfen zielgerichteter auf Haushalte mit kleinen Einkommen auszurichten, Rheinische Post

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