dpa-AFX Presseschau für den 26. Februar - 2. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 06.30 Uhr:

- Der Grünen-Politiker Omid Nouripour fordert neue Sanktionen gegen das iranische Regime - auch innerhalb Deutschlands, Gespräch, Politico

- Der Fußgängerverband "Fuss e.V." fordert zu Beginn der Radsaison mehr Rücksicht auf Fußgänger und bringt höhere Strafen für das Fahren auf Gehwegen ins Spiel, Interview mit Vorstand Roland Stimpel, Rheinische Post

- Knapp zwei Monate nach dem folgenschweren Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz fehlt den Behörden weiterhin eine klare Spur, Rheinische Post

bis 00.15 Uhr:

- Matthias Sutter erforscht, unter welchen Bedingungen Menschen sich vertrauen und zusammenarbeiten. Der Ökonom sagt, warum Donald Trump eine gefährliche Kettenreaktion auslösen kann und was Eltern ihren Kindern mit auf den Weg geben sollten, Gespräch, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Tesla-Chef Elon Musk hat die Belegschaft des Werks in Grünheide kurz vor den anstehenden Betriebsratswahlen vor einem Erstarken der IG Metall gewarnt, HB

- "Ich halte den relativen Abstieg Europas für unvermeidlich", Gespräch mit Politikwissenschaftler Daniel Marwecki über die globale Rolle der Volksrepublik und wie Europa reagieren sollte, HB

- Künstliche Intelligenz sollte sich zum Werkzeug für weltweites Wohlergehen entwickeln. Dem globalen Süden eröffnet sie neue Wege für Fortschritt, Gastbeitrag von Narendra Modi, Premierminister von Indien, HB

