dpa-AFX Überblick: Die Top-Themen am Aktienmarkt

FRANKFURT (dpa-AFX) -

MARKTENTWICKLUNG

Dax (DAX) steigt um 0,1% auf 24.929 Punkte

Insgesamt verläuft der Wochenbeginn ruhig. In den USA ist am Montag Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Handelsplätzen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Von konjunktureller Seite kommen erst im weiteren Wochenverlauf wieder wichtige Impulse aus den USA und aus Europa.

Der zum Wochenanfang geschlossene US-Markt dürfte für viele eine willkommene Erleichterung bedeuten, nachdem in der Vorwoche die Sorgen wegen KI heftige Schwankungen mit sich gebracht hätten, erläuterte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.

CHARTTECHNIK

Dax-Trend (21-Tage-Linie): abwärts

AKTIEN DES TAGES

Heidelberg Materials +2,4% (Dax-Spitze)

- Erholung nach Rückschlag, der bedingt war von CO2-Zertifikate-Plänen der Regierung

FlatexDegiro -5,1% (MDax-Ende)

- Exane wird vorsichtiger - Abstufung

BRANCHEN IM FOKUS

Stoxx 600 Banks +1,8% (Bester Sektor)

Stoxx 600 Basic Resources -1,4% (Schlechtester Sektor)

STUDIEN DES TAGES

Exane BNP senkt Flatexdegiro auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

Kepler Cheuvreux senkt Hellofresh auf 'Hold' - Ziel 5,50 Euro

