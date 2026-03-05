dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.03.2026 - 17.00 Uhr

USA: Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagniert

WASHINGTON - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nicht verändert. Die Hilfsanträge stagnierten bei 213.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215.000 Anträgen gerechnet. Das Ministerium revidierte die Zahl der Vorwoche um 1.000 nach oben.

BERLIN - Die Bezüge für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,24 Prozent. Das teilte das Bundesarbeitsministerium in Berlin mit. Nach der aktuellen Berechnung aufgrund der Daten des Statistischen Bundesamtes und der Rentenversicherung steigen die Renten damit deutlich stärker, als noch im Herbst prognostiziert.

BERLIN - Arbeitnehmer sollen am ersten Krankheitstag nach Ansicht von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger keinen Lohn erhalten. Das sagte Dulger dem Nachrichtenportal " t-online " und erklärte: "Die aktuell hohen Krankenstände sind ein echtes Problem." Alles, was missbräuchliche Krankmeldungen erschwere, sei deshalb hilfreich.

BERLIN - Die Regierungschefs der Länder dringen auf Initiative Brandenburgs auf eine rasche Entlastung bei den Energiepreisen. "Ohne dauerhaft wettbewerbsfähige Strompreise ist der Industriestandort Deutschland nicht zukunftsfähig", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der Konferenz der Regierungschefinnen und -chefs in Berlin.

BERLIN - In der Debatte um die Einrichtung eines Erdgas-Notvorrats in Deutschland haben die Gas-Speicherbetreiber eine Reservemenge von 78 Terawattstunden (TWh) vorgeschlagen. Mit einer Reserve dieser Größenordnung könne beispielsweise ein vollständiger Ausfall norwegischer Gaspipelines nach Deutschland für 90 Tage überbrückt werden, teilte der Branchenverband Ines (Initiative Energien Speichern) in Berlin mit.

FRANKFURT - Die Bundesbank wird nach einem erneuten Milliardenverlust 2025 auch dieses Jahr rote Zahlen schreiben. Damit fällt eine Gewinnüberweisung aus Frankfurt an den Bund nicht nur im sechsten Jahr in Folge, sondern auch absehbar aus. Bundesbankpräsident Joachim Nagel stimmte bei der Bilanzvorlage in Frankfurt auf weitere magere Jahre ein, betonte aber zugleich die Stärke der Notenbank.

FRANKFURT - Die deutschen Goldreserven haben im vergangene Jahr wegen des Preisanstiegs für das Edelmetall deutlich an Wert gewonnen. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht bezifferte die Bundesbank den Wert aller Goldbestände per Ende 2025 auf 395,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei etwas mehr als 270 Milliarden Euro gelegen.

