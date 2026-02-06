dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.02.2026 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Industrieproduktion sinkt - 'Pause' bei der Erholung

WIESBADEN - In der deutschen Industrie ist die Produktion Ende des vergangenen Jahres erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Dezember unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Im Monatsvergleich fiel die Produktion um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der erste Produktionsdämpfer nach drei Anstiegen in Folge. Trotz des Rückschlags erwarten Ökonomen weiter eine Erholung der Industrie nach der Krise.

ROUNDUP/ Endspurt: Deutsche Exporte steigen erstmals seit zwei Jahren

WIESBADEN - Versöhnlicher Abschluss nach einem turbulenten Jahr: Dank eines starken Dezembers sind die deutschen Exporte 2025 erstmals seit zwei Jahren wieder gewachsen - trotz des Zollstreits mit US-Präsident Donald Trump . Im Dezember stiegen die Ausfuhren laut Statistischem Bundesamt um 4,0 Prozent zum Vormonat auf gut 133 Milliarden Euro und damit fast viermal so stark wie von Analysten erwartet. Die Erholung des für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Außenhandels ist ein Lichtblick nach Jahren der Flaute.

USA: Michigan-Konsumklima steigt unerwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar unerwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten ersten Schätzung um 0,9 Punkte auf 57,3 Punkte. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 55,0 Zähler gerechnet.

EU bringt 20. Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg

BRÜSSEL - Russland muss zum vierten Jahrestag seiner großangelegten Invasion in die Ukraine mit umfangreichen neuen EU-Sanktionen rechnen. Ein von der Europäischen Kommission in Brüssel präsentiertes Paket sieht scharfe Maßnahmen vor, um Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren. Zudem sollen weitere Finanzinstitute vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten und zusätzliche Handelsbeschränkungen erlassen werden.

ROUNDUP/Reformen: Gewerkschaften attackieren Union und Wirtschaft

BERLIN - In der Diskussion über Sozialstaatsreformen üben die großen Gewerkschaften den Schulterschluss und kritisieren Arbeitgeber und Union scharf. In einer gemeinsamen Erklärung fordern Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), IG Metall, Verdi und sechs weitere DGB-Gewerkschaften ein Ende von "Kahlschlag-Debatten". "Die Angriffe der Union und der Arbeitgeber auf den Sozialstaat und die Beschäftigten werden immer unverschämter", heißt es weiter.

Rubio: Kein neuer Atomvertrag nur mit Moskau

WASHINGTON - Nach dem Ende des letzten großen nuklearen Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den Vereinigten Staaten hat US-Außenminister Marco Rubio einer Neuauflage eine Absage erteilt. "New Start erfüllt seinen Zweck nicht mehr", schrieb er auf X. Stattdessen pocht er auf ein Abkommen, das auch China einbezieht: In einem längeren Beitrag verwies er darauf, dass es in einer "neuen Ära einen neuen Ansatz" brauche. Ein neuer Vertrag müsse nicht nur Russland, sondern auch China als zweite gegnerische Atomgroßmacht involvieren. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich dafür ausgesprochen.

ROUNDUP/Studie: Was eine Vermögensteuer bringen könnte

BERLIN - Eine ungleiche Verteilung von Vermögen und deutliche Löcher in den Haushalten - geht es nach der Linken, könnte der Bund gleich zwei Probleme auf einmal lösen, wenn Deutschland eine Vermögensteuer erhebt. Wissenschaftler des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben im Auftrag der Linksfraktion nun berechnet, welche Konsequenzen das haben könnte. Das Ergebnis: Potenziell hohe Milliardeneinnahmen, "ein erhebliches Besteuerungspotenzial bei den Reichen und Superreichen", aber auch erhebliche Risiken beim Blick auf die kriselnde Wirtschaft. Hier sei Augenmaß gefragt, betont Studienautor Stefan Bach in Berlin.

Debatte über Teilzeit: Gewerkschaften warnen vor Sozialabbau

DIW: Milliardenpotenzial bei Vermögensteuer - Aber Risiken

