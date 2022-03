dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.03.2022 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Scholz sieht aktuell keine Möglichkeit für Boykott russischer Energie

BERLIN - Die Bundesregierung sieht keine Möglichkeit für einen sofortigen Boykott russischer Energielieferungen nach dem Vorbild der USA. Die USA seien Exporteur von Gas und Öl, was man für Europa insgesamt nicht sagen könne, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau. "Und deshalb sind die Dinge, die getan werden können, auch unterschiedlich."

ROUNDUP: EU sanktioniert weitere russische Oligarchen

BRÜSSEL - Die EU-Staaten haben sich angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine auf eine erneute Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und dessen Partnerland Belarus verständigt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, werden 14 weitere russische Oligarchen und prominente Geschäftsleute auf die Liste derjenigen Personen kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Zudem sind ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung sowie der Ausschluss dreier belarussischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift vorgesehen.

ROUNDUP 3: Weißes Haus bestätigt Freilassung von zwei US-Bürgern in Venezuela

CARACAS/WASHINGTON - Nach Gesprächen zwischen den USA und Venezuela vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sind zwei US-Ölmanager aus venezolanischer Haft freigekommen. "Heute Nacht werden zwei Amerikaner, die zu Unrecht in Venezuela inhaftiert waren, ihre Familien wieder in die Arme schließen können", hieß es in einer Mitteilung von US-Präsident Joe Biden am späten Dienstag (Ortszeit). "Wir bringen Gustavo Cárdenas und Jorge Fernández nach Hause."

China kritisiert US-Importverbot für Energie aus Russland

PEKING - China hat das Importverbot der USA für Öl, Gas und Kohle aus Russland als Reaktion auf den Ukraine-Krieg kritisiert. "Den großen Knüppel der Sanktionen zu schwingen, bringt uns keinen Frieden und keine Sicherheit", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Mittwoch vor der Presse in Peking. Es werde den betroffenen Ländern nur große Schwierigkeiten für die Wirtschaft und das Wohlergehen der Menschen bereiten. "Jeder verliert durch dieses Szenario, und Sanktionen verstärken nur die Spaltung und Konfrontation."

China: Erzeugerpreise legen weiter auf hohem Niveau zu

PEKING - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Februar verlangsamt. Allerdings legen die Preise weiter auf hohem Niveau zu, zudem sind in den Daten die jüngsten Preissprünge bei Rohstoffen infolge der russischen Invasion in der Ukraine kaum enthalten.

Japan: Wirtschaft wächst im Schlussquartal 2021 geringer als angenommen

TOKIO - Japans Wirtschaft ist im Schlussquartal 2021 nach einem Rückgang im Vorquartal wieder gewachsen, aber geringer als angenommen. Wie die Regierung am Mittwoch auf Basis revidierter Daten bekanntgab, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 4,6 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Wachstum von 5,4 Prozent errechnet. Bezogen auf das Gesamtjahr 2021 wuchs die vor Deutschland drittgrößte Volkswirtschaft der Welt um 1,6 Prozent und nicht um 1,7 Prozent wie zunächst errechnet. Es war der erste Zuwachs des BIP seit drei Jahren.

Russische Zentralbank schränkt Devisenhandel ein

MOSKAU - Die russische Zentralbank verhängt angesichts der westlichen Sanktionen im Ukraine-Krieg drastische Einschränkungen für den Devisenhandel. So werden russische Banken kein ausländisches Bargeld mehr an Bürger verkaufen können, wie die Zentralbank in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Das Maßnahmenpaket gilt von Mittwoch an zunächst bis zum 9. September.

Gazprom: Gaslieferungen durch Ukraine laufen weiter

MOSKAU - Trotz des Kriegs in der Ukraine liefert der russische Energieriese GAZPROM eigenen Angaben zufolge weiter in hohem Umfang Gas für den Transit durchs Nachbarland. Die tägliche Liefermenge betrage am Mittwoch weiterhin wie vertraglich vereinbart 109,5 Millionen Kubikmeter, sagte Gazprom-Sprecher Sergej Kuprijanow der Agentur Interfax zufolge. Vor dem Hintergrund gestiegener Preise sei die Nachfrage der europäischen Kunden deutlich gestiegen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl