dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 10.09.2026 - 17.15 Uhr

ROUNDUP 3: EZB erhöht Zinsen wegen Inflationsschub weiter

FRANKFURT/BERLIN - Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit der zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr gegen den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs. Die Notenbank hebt den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins von 2,25 auf 2,5 Prozent an. Das entschied der EZB-Rat, der ausnahmsweise nicht am Sitz der Zentralbank in Frankfurt tagte, sondern in Räumlichkeiten der Bundesbank in Berlin.

ROUNDUP/Kreise: Huthi nehmen wichtige Hafenstadt Mokka im Jemen ein

SANAA/RIAD - Die Huthi-Miliz hat nach Angaben aus jemenitischen Militärkreisen und Augenzeugenberichten zufolge die strategisch wichtige Hafenstadt Mokka an der Westküste des Jemens eingenommen. Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert damit einen wichtigen Zugang zur Meerenge Bab al-Mandab am südlichen Ende des Roten Meeres.

USA: Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt sich

WASHINGTON - In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im August im Jahresvergleich um 5,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 5,3 Prozent gerechnet. Im Juli hatte die Rate noch bei 4,8 Prozent gelegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen etwas zurück

WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gesunken. In der vergangenen Woche ging die Zahl um 1.000 auf 206.000 Hilfsanträge zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Der Wert aus der Vorwoche wurde dabei um 1.000 nach oben revidiert. Volkswirte hatten im Schnitt mit 205.000 Anträgen gerechnet.

Wüst: 'Personaldebatten helfen uns jetzt nicht weiter'

WOLGAST - Nach den herben Verlusten bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hält Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst weiter nichts von Diskussionen über ein mögliches Abtreten von Friedrich Merz (beide CDU) als Bundeskanzler. "Personaldebatten helfen uns jetzt nicht weiter", sagte Wüst bei einem Wahlkampftermin in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern, wo in anderthalb Wochen ein neuer Landtag gewählt wird.

ROUNDUP: Aufklärung zu Millionenverlusten bei Krankenkassen gefordert

BERLIN - Millionenverluste von Krankenkassen mit unsicheren Anlagen lassen Rufe nach Aufklärung laut werden. "Der Bundesgesundheitsminister muss im Oktober einen umfassenden Bericht über die Höhe der Verluste vorlegen. Es geht um das Geld der Beitragszahler", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, an die Adresse des neuen Amtsinhabers Carsten Linnemann (CDU). Die Grünen forderten den Versuch, wenigstens einen Teil der Beitragsgelder auf juristischem Weg zu retten.

ROUNDUP: Seehäfen unterbreiten Hafenarbeitern neues Angebot

HAMBURG - Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hat Hafenarbeitern ein neues Tarifangebot unterbreitet. Das teilten der ZDS und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit. Nach Einschätzung der Gewerkschaft stellt das Angebot aus der vierten Verhandlungsrunde, die am Mittwochabend in Hamburg beendet worden ist, eine geringfügige Verbesserung dar. Verdi will mit den Beschäftigten bis Montag über das Angebot beratschlagen.

Deutschland: Teure Energie treibt Inflation an die Drei-Prozent-Marke

WIESBADEN - Der Iran-Krieg treibt die Energiepreise in die Höhe und verteuert das Leben in Deutschland. Im August lagen die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt bestätigte. Einen stärkeren Anstieg gab es in Europas größter Volkswirtschaft zuletzt im Dezember 2023 mit damals 3,7 Prozent Inflation.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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